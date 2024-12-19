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▲OpenAI宣布Sora開放給一般民眾使用，只需要輸入文字就能自動生成影片。記者實際用中文輸入「製作一支有台北101的影片」大約5分鐘就完成。（圖／翻攝官網）

▲蘋果Vision Pro滿載各式科技，但操作體驗卻非常流暢且自然。（圖／記者周淑萍攝）

▲Gemini 2.0可以執行更多更複雜的任務。（圖／翻攝官網）

▲馬斯克日前宣布，他所投資的新創公司Neuralink，已經在成功植入人類大腦。（圖／翻攝Neuralink影片）

2024年生成式AI毫無疑問地成為科技界的主角，深刻影響著未來裝置的發展趨勢。從AI手機到AI PC，這些設備不僅硬體更強大，其靈魂更源自生成式AI不斷進化的智慧能力。其中，ChatGPT推出的「Sora」功能更是讓生成式AI進一步深入日常，只需簡單文字輸入，便能創造專屬影像。高度整合各項科技的Vision Pro，使用起來卻意外的流暢又自然，似乎就是未來的科技日常。本篇將一次回顧2024年的關鍵技術突破，掌握生成式AI如何翻轉裝置樣貌。OpenAI 推出的 Sora 是一款生成式 AI 工具，用戶只需輸入文字描述，就能生成最長20秒的影片。Sora 支援多種影片比例（如 16:9、9:16）及解析度（480p 至 1080p），並提供故事板功能，讓用戶能精確定義影片動作和場景。儘管目前影片細節仍有瑕疵，但透過全球用戶的持續訓練，生成效果將逐步提升，但目前只有支援ChatGPT Plus 用戶使用。OpenAI 宣布 ChatGPT 的搜尋引擎功能全面向所有用戶免費開放，這項功能原先僅供付費用戶使用，強勢挑戰 Google 搜尋地位。ChatGPT Search支援多平台，包括網頁版與手機 App，能透過自然語言提出問題，提供詳細答案與網站連結。這項升級克服過去資料庫更新限制，新增網頁搜尋的即時資訊能力，為用戶帶來更強大完整的搜尋體驗。蘋果推出的 Vision Pro 以 VR 與 AR 技術相結合，帶來沉浸式的空間運算體驗。透過視線追蹤與手勢控制，操作直覺自然，用戶可在多視窗模式下同時處理多項任務。Vision Pro 還提供 3D 互動體驗，讓用戶能與虛擬恐龍等物體互動。只要有實際體驗過一定能感受到強大的新科技，未來如果能推出平價版，勢必能吸引更廣泛的市場。MixerBox 推出的 Podcast 產生器「MixerBox AI GenPod」，只需輸入主題，便能快速生成 1 至 2 分鐘的 Podcast 對話，採用最新的中文真人語音技術，聲音自然生動，模擬真實主持人聊天。最大亮點是加入獨特的「台灣腔」，在對話內加入「欸」、「喔」等語助詞，幽默貼近在地文化，讓用戶聽感更輕鬆有趣。Google Gemini 模型的全新搜尋功能升級，結合生成式 AI 技術，重新定義搜尋體驗。Gemini 整合 Google 過去 25 年累積的知識庫，新增多步驟推理、多模態搜尋等能力，讓搜尋更高效、更人性化。提供AI 總覽帶來簡潔且深入的回答，幫助用戶快速解決複雜問題，如規劃馬拉松訓練或晚會穿搭。還有客製化規劃能自動生成旅行行程或三天備餐菜單，並整合至 Google 文件或 Gmail，方便採買與規劃。影片搜尋能力加強，用戶可拍攝影片描述問題，AI 透過分析畫面自動提供解決方案，應用情境廣泛。馬斯克創立的 Neuralink 公司宣布完成首例大腦晶片植入手術，並取得良好恢復效果，這一創舉將為神經系統疾病患者帶來革命性改變。Neuralink 的技術旨在透過植入晶片，讓大腦與電腦實現連接，幫助四肢癱瘓者、漸凍人症和阿茲海默症等患者透過意念控制電子設備，與外界進行溝通與互動。將硬幣大小的晶片植入大腦，直接解讀神經信號，目標是實現「心靈感應式」控制，未來或能廣泛應用於治療肥胖、自閉症和抑鬱症等。馬斯克指出，「這一技術有望讓霍金式溝通變得快速而自然」。Neuralink 的突破為人類與 AI 共生鋪平道路，預計 2030 年將大規模推廣，造福更多病患。LINE 今年新功能最大亮點應該就是「貼圖拼貼樂」，這項功能允許用戶將多張貼圖自由組合，創造獨一無二的拼貼作品，增添聊天趣味與個人風格。操作上，讓原本的貼圖再度組合成新的趣味。「貼圖拼貼樂」操作方式十分簡單，用戶只需在聊天視窗中點擊功能按鈕，選擇多張喜愛的貼圖進行拼貼，即可快速完成創作。不論是表情、動作還是文字，均可靈活搭配，讓日常對話更具互動性與創意感。2024 年，量子電腦迎來重要突破，成為科技創新的關鍵推手。基於量子力學原理，量子電腦通過量子比特（qubits）實現超越傳統電腦的計算能力，尤其在解決複雜問題上具有顯著優勢。今年的新一代量子電腦在量子比特數量與穩定性上取得提升，應用範圍進一步擴大。在 藥物研發 中能快速模擬分子結構，加速新藥開發；在 金融建模 中，能處理海量數據，優化投資與風險管理；在 氣候預測 中，提高模型精度，幫助制定環境決策。此外，量子計算的商業化進程加快，企業逐步測試量子雲服務，讓這項技術從實驗室走向實際應用。量子電腦正在重塑未來科技格局，為科學與商業創新帶來無限可能。Starlink 是由 SpaceX 推出的低軌衛星網絡計畫，透過部署數萬顆低軌衛星，為全球提供高速、低延遲的互聯網服務，特別是傳統網絡無法覆蓋的偏遠地區。Starlink 的衛星運行於約 550 公里的低軌道，具備全球覆蓋、高速傳輸和低延遲的特性，網速可達 50 至 250 Mbps，延遲低於 20 毫秒，適合視頻會議、串流和即時遊戲等應用。至 2024 年，Starlink 已部署超過 4000 顆衛星，並計畫最終佈局 4.2 萬顆，進一步提升覆蓋範圍與服務穩定性。