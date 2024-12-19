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▲菲律賓籍的維羅索因攜帶海洛因入境印尼，遭逮捕並處以死刑，在印菲兩國斡旋下，終於返回家鄉。（圖／美聯社／達志影像）

印尼總統普拉伯沃上任不到兩個月，迅速釋放新政信號，接連遣返6名外籍死囚，讓國內外人權團體嗅到廢死的希望。他們呼籲政府抓住契機，採取更果斷的行動，推動死刑制度改革。最受矚目的案件是39歲的菲律賓籍死囚維羅索（Mary Jane Veloso）。她因在2010年攜帶2.6公斤海洛因入境印尼被判死刑，歷經長達14年的國際關注和外交斡旋，終於在18日凌晨踏上菲律賓土地。與此同時，服刑近20年的販毒集團「峇里島九人」中的5名成員，也於15日上午被遣返回澳洲。專家解讀，普拉伯沃政府在這些案件上的決定，顯示印尼在死刑議題上的立場可能正悄然轉變。印尼法律援助基金會代表阿菲夫表示：「印尼法律雖仍允許死刑，但政府已7年未執行死刑，現在更接連遣返外籍死囚，說明印尼實際上已經採取不執行死刑的策略。」印尼上一次死刑執行是在2016年，當時4名毒品罪犯遭槍決。維羅索案尤為特殊。她堅稱當年是被國際販毒集團利用，2015年招募她的毒販在菲律賓落網後，她也成功暫時逃過一死。儘管被遣返回國，她仍面臨終身監禁，並希望能尋求菲律賓總統特赦。人權團體與法律專家認為，普拉伯沃的政策方向正成為國際觀察焦點，他應進一步展現外交智慧，挽救在海外被判死刑的印尼公民。同時，印尼國內的廢死運動也應趁勢推動改革，以讓這一制度徹底成為歷史。