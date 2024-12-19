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公鹿球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo昨(18)日率隊擊敗雷霆，奪得NBA季中錦標賽冠軍，賽後被問到高達50萬美元（約合新台幣1626萬）冠軍獎金要怎麼花時，字母哥不假思索地分享他認為合理、但外人聽來卻難以理解的答案。「我最近剛結婚，老婆應該會想讓我給她買些禮物。」字母哥盯著冠軍獎盃，開始規劃超過50萬美元的獎金去向時，語氣有些無奈地表示：「而且聖誕節要到了，我有三個孩子，我得購買一些過節用品，加上第四個孩子也要出生了，現在尿布並不便宜，所以獎金基本上已經離我遠去了。」「我今天才剛拿到這筆獎金，然後它就徹底消失了。」字母哥隨後強調。若攤開這位聯盟巨星收入，本季年薪4878萬美元（約合新台幣14.8億）、生涯至今則累積超過2.34億美元（約合新台幣76億），這還不算球鞋品牌複數年合約與其他代言。50萬美元對他和家人而言，確實很可能是用來過聖誕節的「零用錢」。然而這段場邊訪問，應該只是字母哥奪冠當下對生活的自嘲。早在冠軍賽開打前，字母哥便於公開受訪時提及，他可以理解這筆錢對年輕球員意義重大，會更有動力為年輕人而戰，同時他也承諾奪冠後，會將部份獎金捐給教會與公益團體。公鹿另一位球星Damian Lillard也暖心地說：「當拿到這筆錢，我不會感到瘋狂而隨意亂花，我會分享給我們的後勤團隊、訓練團隊，提供他們一些實際支持。」