NBA灰熊明(20)日在主場迎戰勇士，力爭延續本季主場七連勝的佳績。灰熊近期表現亮眼，過去十場比賽贏下八場，場均得分高達125.3分，投籃命中率達49.4%。
Jaren Jackson Jr. 場均貢獻22分、5.8個籃板、1.5次抄截和1.8次阻攻，是球隊攻防兩端的核心。灰熊在助攻方面領先全西區，每場30.2次助攻展現了強大的團隊協作。反觀金州勇士隊，近期陷入低潮，過去十場比賽僅取得2勝，場均得分僅106.1分，投籃命中率42.9%。
儘管近期通過交易引入了後衛 Dennis Schroder，試圖補強後場戰力，他場均貢獻18.4分和6.6次助攻，但球隊整體進攻仍需提升。總教練 Steve Kerr 表示，球隊仍對以 Stephen Curry 為核心的奪冠前景抱有信心。
勇士亟欲振作
「我們仍有 Curry，他仍處於巔峰狀態，我們必須盡一切努力，讓他帶領我們再次奪冠，」Kerr 表示。「Dennis 的加入能提升我們的進攻組織能力，我們也會繼續努力調整陣容，追逐冠軍目標。」
灰熊憑藉本季穩定的主場表現與全面的進攻火力，有望利用勇士的低迷狀態拿下勝利。勇士若想突破困境，需解決進攻端效率低下的問題，並在比賽後段強化得分能力。
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勇士亟欲振作
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