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美國聯準會（Fed）於台灣時間週四凌晨3點公布議息結果，一如市場預期、降息1碼，惟Fed主席鮑爾（Jerome Powell）在之後的記者會發表「偏鷹」言論，暗示或將放緩甚至暫停降息步伐。聯準會令人失望的利率前景震撼美國股市，道瓊工業指數連續第10個交易日下跌，為1974年來首次。綜合《CNBC》等外媒報導，在聲明發布之前，華爾街普遍希望Fed在2025年繼續積極降息，進一步推動多頭市場。然而，Fed明年可能只會再降息2次，低於先前預測的4次。對降息的謹慎前景，導致美國公債殖利率飆升，並給股價帶來壓力，10年期公債殖利率飆破4.50%。18日收盤，美股道瓊指數大跌1123.03點，或2.58%，收42326.87點；那斯達克指數大跌716.37點，或3.56%，收19392.69點；標普500指數大跌178.45點，或2.95%，收5872.16點；費城半導體指數大跌198.81點，或3.85%，收4970.98點。道瓊工業指數自12月4日首次收在45000點上方後，便開始連續下跌。 TradeStation全球市場策略主管羅素（David Russell）表示，聯準會顯然沒有為耶誕節歡呼，政策制定者在2024年看到較高的通膨率及下降的失業率，考慮到這一前景，沒有理由採取鴿派態度。不只是道指，週三美股市場普遍都發生震動，標普500指數的跌幅也是自8月以來最嚴重的，並將2024年的漲幅削減至23%。