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美國聯準會（Fed）當地時間週三宣布降息1碼，符合外界預期，但主席鮑爾（Jerome Powell）在之後的記者會「放鷹」，聲稱2025年雖不太可能升息，但聯準會已處於或接近放慢降息節奏、暫停降息步伐的狀態。綜合外媒報導，對於未來利率預期的點陣圖顯示，2025年可能只會再降息2次，比起市場先前預測的4次少了一半，聯準會聲明指出，對未來幾年降息一事持謹慎態度，除了2025年，2026年預計會再降息1次，2027年再降息1次。鮑爾在記者會上聲稱，現在聯準會的政策立場已不再那麼具限制性，在考慮進一步調整貨幣政策時，可以變得更加謹慎、更接近中性利率，推動貨幣政策至更中性的狀態。鮑爾並形容，18日的降息是「千鈞一髮但正確的決定」，強調美國經濟整體表現強勁，聯準會仍對通膨將降至2%有信心，預計在未來1-2年實現目標。分析認為，明年1月20日就要上台的川普新政府，可能已開始對美國的利率政策起到影響作用，因為外界預期，美國與中國和其他國家的關稅暨貿易戰將展開，屆時不排除會對美國形成通膨上漲壓力，而這或許也是聯準會減少明年降息幅度的考量之一。川普在競選期間有關減稅、提高關稅和打擊非法移民等承諾，給美國經濟前景帶來了新的不確定性。