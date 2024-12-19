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美國股市當地時間週三收盤迎來大跳水，聯準會（Fed）降息1碼但後續「放鷹」，導致美股主要指數全收黑，其中道瓊工業指數更是重摔1123點。個股方面，電動車大廠特斯拉（Tesla）也回吐美國大選後的部分漲幅，股價下跌約8%；科技大廠美光（Micron）則是因第2季業績預測表現較弱，影響股價盤後大跌13%。根據財經外媒《CNBC》報導，特斯拉股價18日下跌近8.3%，創下美選以來最大跌幅，這次回檔恰逢美股大盤大跌，其中科技股為主的那斯達克指數也下挫近3.6%，是今年表現第2差的一天。巴克萊銀行的分析師認為，特斯拉經常被視為馬斯克（Elon Musk）本人投資的代表，價值增加是可以理解的，但也進一步加劇了風險；本週一項民意調查顯示，53%的美國選民，並不贊成馬斯克在川普新政府中發揮重要作用。不過，儘管特斯拉週三歷經股價下滑，但自美國大選以來，特斯拉股價仍上漲了75%，並於12月11日攀升至歷史新高，超過了2021年創下的最高紀錄。另一方面，晶片生產商美光科技也公布了第1季財報，淨利潤報18.7億（美元，下同），經調整後每股盈利報1.79元，高於預期的1.73元，收入報87.1億元，同樣高於預期的86.8億元。然而，美光集團聲稱，由於消費者市場疲弱，第2季業務表現較為弱勢，收入預測中間值為79億元，低於市場預期的89.7億元，每股盈利預計將介於1.33至1.53元，低於預期的1.97元。消息曝光後，美光股價逾盤後延長交易時段重跌13%。執行長密索特拉（Sanjay Mehrotra）不忘喊話投資人，雖然近期以消費者為導向的市場疲軟，但預計本財年下半年將恢復成長，會繼續在利潤率最高、具有戰略重要性的市場領域，佔有一席之地，並利用AI驅動的增長，創造可觀收益。