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▲今（19）日受到大陸冷氣團影響，西半部及東北部低溫11至13度，花東約14、15度，其他地區則是早晚偏冷。（圖／NOWnews攝影中心）

▲今天受到大陸冷氣團影響，溫度急凍10度，明天回暖1天後，另一波大陸冷氣團又南下！（圖/中央氣象署提供）

▲各地雨勢分佈，今（19）日至明天，桃園以北、宜蘭花蓮、西半部山區有局部雨。（圖/中央氣象署提供）

天氣真的太冷啦！今（19）日受到大陸冷氣團影響，各地氣溫都偏低，清晨全台最低溫出現在宜蘭縣三星的10.5度，中央氣象署表示，包括新北市、宜蘭縣局部低區有持續10度以下低溫發生的機率，氣象署表示，今天受到大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部都偏冷，其他地區早晚也都很冷，由於中層水氣增多，氣象署也針對；黃色燈號（寒冷）縣市有基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專提到，今仍受大陸冷氣團影響，環境水氣偏多，中部以北、東北部及東部地區天氣偏冷，其它地區早晚亦冷，另外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，除了昨天至今天影響的冷氣團以外，，這兩波冷氣團性質相近，