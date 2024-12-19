天氣真的太冷啦！今（19）日受到大陸冷氣團影響，各地氣溫都偏低，清晨全台最低溫出現在宜蘭縣三星的10.5度，中央氣象署表示，包括新北市、宜蘭縣局部低區有持續10度以下低溫發生的機率，然而明天短暫回暖一天之後，週六另一波冷氣團又南下，天氣急凍一週，民眾外出一定要記得注意保暖！
氣象署表示，今天受到大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部都偏冷，其他地區早晚也都很冷，由於中層水氣增多，桃園以北、宜花及西半部山區有局部短暫雨，新竹以南及台東亦有零星短暫雨。
在氣溫方面，預測今天西半部及東北部低溫11至13度，花東約14、15度，其他地區則是早晚偏冷；白天高溫部分北部及東北部14、15度，花東及中部17至19度，南部約22度。氣象署也針對新北市、宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號：非常寒冷）發生的機率；黃色燈號（寒冷）縣市有基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。
大陸冷氣團一波接一波！未來溫度走勢、各地天氣型態一次看
氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專提到，今仍受大陸冷氣團影響，環境水氣偏多，中部以北、東北部及東部地區天氣偏冷，其它地區早晚亦冷，明天白天起大陸冷氣團開始減弱，氣溫緩慢回升，北部及東北部地區天氣仍較涼，其它地區早晚亦涼。
林得恩提到，回暖的日子只有一天，下一波冷氣團報到時間將落在週六21日至24日，「大陸冷氣團再度南下，此波下雪的機會更大，降雪量也會更為明顯。」
另外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，除了昨天至今天影響的冷氣團以外，明天白天短暫空檔，明天晚上另一波冷氣團再來襲，預計會持續到下週二清晨，這兩波冷氣團性質相近，大台北、桃園、基隆、宜蘭地區，週六前因有淺薄水氣存在的關係，多少有飄雨或小雨機會，感受上較為濕寒冷；週日水氣逐漸減少，這段期間溫度介於12至16度間，內陸近山區低溫有機會11度。
至於中部、南部、竹苗、花東地區，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天雲量稍多偶有飄雨機會，明天過後天氣晴朗，白天陽光照射，涼爽舒適可達18至22度，竹苗因地形關係白天只有15至17度。夜晚至清晨因為輻射冷卻效應發威，平原空曠地區只有11至13度，日夜高低溫差很大，早出晚歸民眾特別注意。
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在氣溫方面，預測今天西半部及東北部低溫11至13度，花東約14、15度，其他地區則是早晚偏冷；白天高溫部分北部及東北部14、15度，花東及中部17至19度，南部約22度。氣象署也針對新北市、宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號：非常寒冷）發生的機率；黃色燈號（寒冷）縣市有基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。
大陸冷氣團一波接一波！未來溫度走勢、各地天氣型態一次看
氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專提到，今仍受大陸冷氣團影響，環境水氣偏多，中部以北、東北部及東部地區天氣偏冷，其它地區早晚亦冷，明天白天起大陸冷氣團開始減弱，氣溫緩慢回升，北部及東北部地區天氣仍較涼，其它地區早晚亦涼。
林得恩提到，回暖的日子只有一天，下一波冷氣團報到時間將落在週六21日至24日，「大陸冷氣團再度南下，此波下雪的機會更大，降雪量也會更為明顯。」
另外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，除了昨天至今天影響的冷氣團以外，明天白天短暫空檔，明天晚上另一波冷氣團再來襲，預計會持續到下週二清晨，這兩波冷氣團性質相近，大台北、桃園、基隆、宜蘭地區，週六前因有淺薄水氣存在的關係，多少有飄雨或小雨機會，感受上較為濕寒冷；週日水氣逐漸減少，這段期間溫度介於12至16度間，內陸近山區低溫有機會11度。
至於中部、南部、竹苗、花東地區，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天雲量稍多偶有飄雨機會，明天過後天氣晴朗，白天陽光照射，涼爽舒適可達18至22度，竹苗因地形關係白天只有15至17度。夜晚至清晨因為輻射冷卻效應發威，平原空曠地區只有11至13度，日夜高低溫差很大，早出晚歸民眾特別注意。