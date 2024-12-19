全新實境美食節目《夜市王》最近相當火熱，找來全台9家夜市比拼美食，才剛開播就獲得非常大的關注及討論度，不過繼日前有樂華夜市推派「小鹿梅花糕」參戰夜市甜點主題挨轟之後，在最新一集的牛肉料理主題，最終花園夜市的全壘打牛排奪下冠軍，但觀眾卻不買單，認為他們拿高級牛肉參戰，完全不符合夜市平價的精神，公平性有疑慮。對此，《夜市王》導演李伯恩也親上火線回應表示：「經過查證，花園夜市端出的牛排確實可以在店家吃到。」
花園夜市頂級牛排出戰奪冠！觀眾傻眼留言質疑
《夜市王》最新播出的第5集，以牛肉作為料理主題，其中有牛肉麵店、牛排店、鐵板燒店出戰，每家夜市都推派出不同的牛肉料理要來征服評審的味蕾，其中「一中商圈」以及「台南花園夜市」都是端出夜市經典的牛排來應戰，但結果卻呈現兩極的情況。
一中商圈派出「蘇坤蔚牛排」，以最單純平價的肉蛋麵組合端上桌，結果被評審評判肉太硬，最終在7家夜市當中排名敬陪末座；而花園夜市則是派出「全壘打牛排」，端出美國原肉板腱牛排，評審吃到之後口味驚艷，娘娘給出「這才是我想吃到的牛排」，金針菇則說「肉很厚、咬起來很過癮」等評語，最終該集冠軍由花園夜市拿下。
節目播出之後，有許多觀眾對賽制感到傻眼表示「夜市就是要吃蘇坤蔚這種的...誰會去夜市吃360元的牛排啊」、「根本不公平好嗎，就像你拿A5和牛跟重組肉比，重組肉怎樣都不會贏」、「一中老闆的才是真正的夜市牛排....結果最後一名」、「一中這間其實是有店面，也有賣高單價牛排，老闆選擇用最平價的牛排應戰，才符合夜市精神好嗎」、「花園夜市這個現場真的有賣？」
花園夜市端高級牛排出戰遭質疑！《夜市王》導演回應了
由於最新一集節目播出後幾小時就立刻掀起觀眾討論，《夜市王》導演李伯恩也看見給予反饋，立刻親上火線在Threads表示：「花園夜市的那一塊牛排，我們實際經過查證店家招牌，發現招牌上的美國嫩肩7oz牛排，就是節目中出現的那一塊板腱牛。」
根據「加拿大牛肉協會」官網指出，牛肩肉位於牛肩胛部位，由板腱（Blade）與翼板（Flat Iron）組成，板腱牛排又稱嫩肩牛排。因此花園夜市的招牌雖然寫嫩肩牛排，在節目上說是板腱牛排，其實是出於同一部位，並不是在菜單上沒賣，到節目上換成別種牛肉參戰。李伯恩也說：「店家招牌文字超出我們的管轄範圍啦！」
端平價牛排慘獲最後一名！一中蘇坤蔚牛排老闆心聲曝光
至於在本集比賽當中獲得最後一名的「蘇坤蔚牛排」，老闆在賽後也接受節目方採訪，他就坦言：「既然是夜市王，我們就是要拿出夜市最基本的肉來應戰，如果是平價牛排來說的話，你不可能去找一塊等級很高的牛排來賣，大家來逛夜市，你不可能花大錢。」對於自己的想法不受到評審青睞，或許也有些無奈。
不過雖然一中蘇坤蔚牛排獲得最後一名，評審娘娘賽後也有給予鼓勵表示：「今天他端上來的牛肉嫩質感覺不是他店裡賣的，他在時間上的把握、火侯的控制以及對攝影棚的熟悉程度不夠，不然他其他東西是很不錯的，但畢竟今天是比牛肉，所以牛肉就佔很大的分數，我覺得很可惜。」目前夜市王比賽進入白熱化階段，剩餘7家夜市積分排名都還有可能逆轉，想知道到底最後誰是全台灣最強夜市，就一起繼續鎖定《夜市王》吧！
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《夜市王》最新播出的第5集，以牛肉作為料理主題，其中有牛肉麵店、牛排店、鐵板燒店出戰，每家夜市都推派出不同的牛肉料理要來征服評審的味蕾，其中「一中商圈」以及「台南花園夜市」都是端出夜市經典的牛排來應戰，但結果卻呈現兩極的情況。
一中商圈派出「蘇坤蔚牛排」，以最單純平價的肉蛋麵組合端上桌，結果被評審評判肉太硬，最終在7家夜市當中排名敬陪末座；而花園夜市則是派出「全壘打牛排」，端出美國原肉板腱牛排，評審吃到之後口味驚艷，娘娘給出「這才是我想吃到的牛排」，金針菇則說「肉很厚、咬起來很過癮」等評語，最終該集冠軍由花園夜市拿下。
節目播出之後，有許多觀眾對賽制感到傻眼表示「夜市就是要吃蘇坤蔚這種的...誰會去夜市吃360元的牛排啊」、「根本不公平好嗎，就像你拿A5和牛跟重組肉比，重組肉怎樣都不會贏」、「一中老闆的才是真正的夜市牛排....結果最後一名」、「一中這間其實是有店面，也有賣高單價牛排，老闆選擇用最平價的牛排應戰，才符合夜市精神好嗎」、「花園夜市這個現場真的有賣？」
花園夜市端高級牛排出戰遭質疑！《夜市王》導演回應了
由於最新一集節目播出後幾小時就立刻掀起觀眾討論，《夜市王》導演李伯恩也看見給予反饋，立刻親上火線在Threads表示：「花園夜市的那一塊牛排，我們實際經過查證店家招牌，發現招牌上的美國嫩肩7oz牛排，就是節目中出現的那一塊板腱牛。」
根據「加拿大牛肉協會」官網指出，牛肩肉位於牛肩胛部位，由板腱（Blade）與翼板（Flat Iron）組成，板腱牛排又稱嫩肩牛排。因此花園夜市的招牌雖然寫嫩肩牛排，在節目上說是板腱牛排，其實是出於同一部位，並不是在菜單上沒賣，到節目上換成別種牛肉參戰。李伯恩也說：「店家招牌文字超出我們的管轄範圍啦！」
端平價牛排慘獲最後一名！一中蘇坤蔚牛排老闆心聲曝光
至於在本集比賽當中獲得最後一名的「蘇坤蔚牛排」，老闆在賽後也接受節目方採訪，他就坦言：「既然是夜市王，我們就是要拿出夜市最基本的肉來應戰，如果是平價牛排來說的話，你不可能去找一塊等級很高的牛排來賣，大家來逛夜市，你不可能花大錢。」對於自己的想法不受到評審青睞，或許也有些無奈。
不過雖然一中蘇坤蔚牛排獲得最後一名，評審娘娘賽後也有給予鼓勵表示：「今天他端上來的牛肉嫩質感覺不是他店裡賣的，他在時間上的把握、火侯的控制以及對攝影棚的熟悉程度不夠，不然他其他東西是很不錯的，但畢竟今天是比牛肉，所以牛肉就佔很大的分數，我覺得很可惜。」目前夜市王比賽進入白熱化階段，剩餘7家夜市積分排名都還有可能逆轉，想知道到底最後誰是全台灣最強夜市，就一起繼續鎖定《夜市王》吧！