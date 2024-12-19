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▲花園夜市推派「全壘打牛排」出戰《夜市王》牛肉主題，店家準備美國板腱厚片牛排應戰，最後奪下冠軍。（圖/YT@夜市王）

▲一中商圈蘇坤蔚牛排則端出平價的「沙朗牛排」，結果最後在牛肉料理主題中排名最後。（圖/YT@夜市王）

▲《夜市王》節目組經過查證，發現台南花園夜市的「全壘打牛排」，真的可以吃到節目上出賽的「嫩肩牛排（板腱牛排）」，一份要價360元。（圖/Threads@李伯恩）

▲一中商圈蘇坤蔚牛排老闆認為，既然是夜市王，我們就是要拿出夜市最基本的肉來應戰。（圖/YT@夜市王）

全新實境美食節目《夜市王》最近相當火熱，找來全台9家夜市比拼美食，才剛開播就獲得非常大的關注及討論度，不過繼日前有樂華夜市推派「小鹿梅花糕」參戰夜市甜點主題挨轟之後，在最新一集的牛肉料理主題，對此，《夜市王》最新播出的第5集，以牛肉作為料理主題，其中有牛肉麵店、牛排店、鐵板燒店出戰，每家夜市都推派出不同的牛肉料理要來征服評審的味蕾，節目播出之後，有許多觀眾對賽制感到傻眼表示、「花園夜市這個現場真的有賣？」由於最新一集節目播出後幾小時就立刻掀起觀眾討論，《夜市王》導演李伯恩也看見給予反饋，立刻親上火線在Threads表示：，並不是在菜單上沒賣，到節目上換成別種牛肉參戰。至於在本集比賽當中獲得最後一名的「蘇坤蔚牛排」，老闆在賽後也接受節目方採訪，他就坦言：對於自己的想法不受到評審青睞，或許也有些無奈。不過雖然一中蘇坤蔚牛排獲得最後一名，評審娘娘賽後也有給予鼓勵表示：「今天他端上來的牛肉嫩質感覺不是他店裡賣的，目前夜市王比賽進入白熱化階段，剩餘7家夜市積分排名都還有可能逆轉，想知道到底最後誰是全台灣最強夜市，就一起繼續鎖定《夜市王》吧！