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敘利亞「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham）領導的反抗軍，本月8日攻進該國首都大馬士革，總統阿塞德（Bashar al-Assad）出逃俄羅斯，執掌敘國超過50年的阿塞德政權就此畫下句點。不過由於「沙姆解放組織」被西方多國列為恐怖主義，因此即便已成立過渡政府，外界仍對敘利亞未來能否穩定發展，抱持高度疑慮。對此，「沙姆解放組織」領袖戈拉尼（Abu Mohammed al-Golani，真名為Ahmed al-Sharaa）接受英媒專訪時表示，敘利亞不是世界的威脅，盼望解除制裁。根據《BBC》報導，戈拉尼在大馬士革接受其專訪，認為敘利亞因為多年的戰亂，早已疲憊不堪，無力對鄰國或西方構成威脅，既然原本的制裁是針對舊政權實施的，現在也應該取消，而非讓受壓迫者再承受同樣的對待。戈拉尼強調，「沙姆解放組織」不是恐怖組織，雖然最初是蓋達的一個分支，但已於2016年脫離，也沒有針對平民做任何不好的事，何況沙姆組織自己也是阿塞德暴政的受害者。戈拉尼也否認他有把敘利亞變成阿富汗的想法，聲稱2者是完全不同的國家，他本人認同女性受教育的理念，並以反抗軍多年來控制的敘利亞西北部省分-伊德利卜為例，當地設立大學已有8年多，就讀的女性超過60%，未來敘利亞還會有專門的法律專家委員會，協助起草憲法，任何統治者都必須遵守法律。報導指出，儘管戈拉尼一再保證，他和沙姆組織已不再與極端恐怖主義有任何關聯，但尚未取信於多數敘利亞人，而新政府的後續行動也將向世界證明，他們希望敘利亞成為什麼樣的國家、又想以何種方式統治它。《CNN》分析也直言，雖然阿塞德政權已經垮台，但敘利亞仍然是權力真空下、各方利益角逐者的戰場，加上新政府上台，其中許多人都有「不光彩的過去」，也為後續帶來更多不確定性和風險。