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▲未來一週降雨集中在北部、東北部，高山在今日有下雪機會。（圖／中央氣象署）

▲今(19日)晨5：40紅外線色調強化雲圖顯示，中層雲自西南方移入（圖左）；最新歐洲模式預估，下週22日8時模擬圖顯示，強冷空氣南下，850百帕零度（紅）線接近北部陸地（圖右）。（圖／取自「謝天機教室」）

今（19）日晨中層雲自西南方移入，2000公尺以上高山水氣多且在0度以下，已有飄雪條件，且各地早晨低溫跌至攝氏10度左右，最冷的時間點在今晚至明晨，部分平地最低氣溫仍將降至10度以下，週末降雨集中在北部、東半部地區，中南部山區也有注意局部短暫雨，且週六（21日）下午起又有一波「大陸冷氣團」，氣溫將降至10度以下。氣象專家吳德榮於「洩天機教室」專欄指出，今（19日）晨中層雲自西南方移入，2000公尺以上高山水氣多、且在0度以下，已有飄雪條件，截至清晨6時12分，各地區平地最低氣溫約在11至13度。今（19）日「大陸冷氣團」影響北台整天陰冷，中南部亦偏冷；今晚至明晨、因「輻射冷卻」加成，部分平地最低氣溫仍將降至10度以下，年長者及有心血管疾病的患者，應特別注意保暖、以保健康。中層雲由西南方移入，各地雲量多，北部、東半部地區有局部短暫雨的機率，中南部山區亦有局部短暫雨、高山有飄雪機率。各地區氣溫為北部10至17度、中部11至21度、南部12至23度、東部11至24度明（20）日中層雲漸遠離，西半部轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；冷空氣漸減弱、氣溫略回升，早晚偏冷；明晨仍有輻射低溫，應注意降溫。最新模式模擬顯示，週六（21日）下午起至下週一（23日）晨又一波「大陸冷氣團」（定義：12度<台北測站低溫≦14度）南下，天氣再轉冷，因夜間「輻射冷卻」加成，部分平地清晨的最低氣溫將降至10度以下，應持續注意保暖；週六起西半部為晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的天氣。下週一白天起至下週四（26日）耶誕前後，冷空氣減弱，各地雲量偏多，氣溫逐日緩升。至於27日之後這波冷空氣，由於模擬已久，歐（ECMWF）、美（GFS）模式皆存在很大的「不確定性」，時而調強、時而調弱！故會是什麼樣的冷空氣？應續觀察模式的調整。