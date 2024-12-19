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▲狗仔說一高一矮的身影是吳奇隆爸爸、劉詩詩助理，兩人在幫忙帶小孩。（圖／劉大錘微博）

▲劉詩詩、吳奇隆今年9月才被拍到帶小孩逛街，吳奇隆開車、劉詩詩跟兒子坐在後面。（圖／張小寒微博）

▲吳奇隆（左）近年屢爆與劉詩詩（右）有婚姻危機，夫妻二人曾正面否認，後來多選擇冷處理不回應。（圖／吳奇隆、劉詩詩微博）

37歲的中國女星劉詩詩在2015年嫁給54歲的男星吳奇隆，兩人因古裝劇《步步驚心》結緣，假戲真做愛到分不開，婚後還生下1子「步步」，近日卻遭中國狗仔王大發爆料兩人已經離婚。消息曝光後引起粉絲熱議，另一名狗仔劉大錘更直接去蹲點吳奇隆住處，看到吳奇隆爸爸在幫忙帶小孩，一旁還有劉詩詩的助理，坐的也是劉詩詩的活動用車，推斷夫妻二人應該還沒分開。中國網紅狗仔王大發近日在直播時聊到吳奇隆與劉詩詩的婚姻，突脫口認為二人應該上離婚實境節目《再見愛人》，表示她聽到的版本是兩人已經離婚了。狗仔劉大錘聞言立刻到吳奇隆的住處蹲點，並曝光18日下午拍到的畫面，表示劉詩詩、吳奇隆目前應該不在家，他看到的是吳奇隆的爸爸跟劉詩詩的助理在帶小孩。只見影片中，步步在爺爺身邊蹦蹦跳跳，助理則穿著白色長袖上衣跟在最後面，3人後來一同上了一輛黑色廂型車，而該車也是劉詩詩前幾天出席活動的用車，劉大錘說：「我看到的就這些，其他我繼續探」。影片曝光後，網友也紛紛湧入留言，「你跟吳奇隆的爸爸很熟嗎？小朋友想拍就能拍」、「你好恐怖啊！無時無刻知道素人小朋友的行程活動地點」、「能不能不要盯著私生活了，給家人一點隱私好嗎？」還有網友認為，劉大錘拍到的根本不是吳奇隆爸爸，年紀和身高看起來都不對，「他爸都80多歲了，這走路身姿怎麼也不可能是個老人，而且婚禮上他爸跟吳差不多高，最多也就一米七多，視頻這男的看起來都有一米八一米九了」。多數網友都認為，離婚可能只是媒體炒作的假八卦，因為今年9月吳奇隆、劉詩詩才被狗仔「吃瓜少女張小寒」拍到，帶著小孩逛百貨公司，當時吳奇隆開車，劉詩詩牽著兒子坐上後座，一家三口難得同框。他們2022年遭傳婚變時，也曾公開發聲強調：「我們一直都很好」，這次是否會再針對離婚傳聞做回應，還是低調冷處理讓謠言過去，還看兩人選擇如何應對。