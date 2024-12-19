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海基會董事長、前桃園市長鄭文燦，被控於擔任桃園市長任內透過「林口特定區工五工業區擴大開發案」涉嫌收賄500萬元，鄭文燦等11人被依貪污治罪條例起訴，鄭文燦遭求刑12年，並於今年8月28日以2800萬元交保獲釋後，睽違112天首次公開現身，今（19）日上午9時30分，桃園地院將召開程序準備庭，也將是鄭文燦第一次出庭。日前桃園地院針對此案開庭，前台塑高層侯水文以及台塑集團前顧問廖俊松父子等人，當庭認罪並坦承行賄鄭文燦500萬元，請求法官從輕量刑，其小兒子廖力廷及其妻子，也是當庭認罪，請求法官依證人保護法予以免刑。另外，桃園地院已於10月底至11月間分別開庭審理涉案人員，涉案人員幾乎都認罪，其中侯水文還直接說出「這是我一生唯一一次犯錯」，並以自己有心臟病及慢性疾病為由，請求法官從輕量刑。而原定10月31日傳喚台塑集團前副總兼發言人侯水文，因颱風延至11月14日，侯於偵查中矢口否認犯行，直到起訴移審法院接押庭上，才翻供認罪，出庭不僅坦認行賄，還表示「我很後悔，這是我一生當中唯一犯的錯」，望法官考量他年事已高，又有慢性病症纏身，盼能減刑或緩刑。至於鄭文燦涉案部分，被檢方起訴並聲請羈押獲准後，在桃園看守所羈押47天，桃園地院於8月28日凌晨裁定鄭文燦以2800萬元交保。桃園地院定於今日上午開庭，不過也因為涉貪案證據繁多，桃園地檢署主任檢察官呂象吾、公訴檢察官邱健盛，承辦檢察官陳嘉義均為檢方蒞庭，準備針對鄭文燦出庭時提出相關訊問，這同時也將是鄭文燦第一次開庭，攻防備受矚目。行賄者中，目前唯一不認罪的台塑總管理處前總經理楊兆麟，法官原排定11月12及18日開庭，花2天時間釐清案情，楊卻於開庭前夕，由律師具狀臨時請假，18日上午楊才坐輪椅出庭，不過楊兆麟仍拒絕認罪，表示鴻展公司業務由董事長廖俊松全權處理，他只知廖送禮，按工商界致謝慣例應是送水果或酒，是今年在市調處被訊問，才知道原來是5百萬元，強調「我不會做違背法律的事」，且在餐會前根本就不認識鄭文燦。起訴指出，台塑集團總管理處前總經理楊兆麟、前副總經理兼發言人侯水文及顧問廖俊松等人成立鴻展公司，意圖透過林口工五華亞科技園區東側9.12公頃農地，由區段徵收改為自辦市地重劃，從中牟利逾24億元；2016年12月推由廖俊松、廖力廷父子尋求時任市長鄭文燦支持。鄭文燦自同年12月13日起，對此土地開發案於市府多次召開會議，除親自主持也指示經濟發展局向政院爭取核定為「國家重大建設計畫」，再由都市發展局辦理個案變更，2017年6月間美光公司確定不設廠，侯、楊先後於同年8月6日、22日分別在華國及神旺飯店與鄭餐敘，請託協助這起土地變更開發案，席間表示「不會失禮」。2017年9月7日下午，廖俊松父子出席市府「林口工五工業區擴大變更案會議」雖有公務員提醒本案能否以自辦市地重劃方式有所疑義，但鄭文燦仍按廖等人訴求，裁示「本件得以市地重劃開發」，會後雙方約定14日晚上10點在市長官邸見面。廖俊松指示小兒子廖力廷及媳婦黃芷蓁以鴻展公司資金湊足500萬元現金，14日晚廖俊松、廖力廷父子帶著以牛皮紙袋包裝，每10萬元以九分紙鈔帶捆綁為1捆共500萬現金的黑色手提袋到官邸，在鄭的面將裝黑色手提袋放在會客室茶桌下，以口型陳述及手勢比畫「五」示意，鄭以台語回應「知、知、知」。鄭於同年10月3日簽核發文行政院要求核定為「國家重大建設計畫」，並於19日午後電告廖俊松「國發會我講好了」。2018年3月前，鄭文燦得知廖俊松遭監聽中，3月16日主持經發局專案報告會議，就廖請託的林口工五工業區東側9.12公頃農業區土地開發方式，一改原先市地重劃方式的開發態度，決議採全區一次區段徵收。2018年5月間，鄭進入競選市長連任階段，廖力廷11日下午到市府討論政治獻金一事，表示支持他連任，鄭首次透露廖父電話遭監聽，翌日廖俊松立刻更換門號；21日深夜鄭北上廖力廷住處拿取楊交付600萬元政治獻金，鄭再次強調「你爸嘴巴很大，已經被聽了」。8月間，土地變更案延宕，侯向廖質疑鄭「拿錢不辦事」，13日晚廖力廷追到鄭活動場合詢問，鄭因知道被監聽查辦，當天深夜在官邸將500萬元賄款及600萬元政治獻金退還。今年6月3日桃檢發動搜索行動，帶回行賄一干人等，並將廖俊松、廖家興及廖力廷父子3人、侯水文聲押獲准，期間楊兆麟數度重開羈押庭均失敗，檢方向法院四度申請搜索鄭住居所的搜索票也遭駁回，7月5日清晨將鄭文燦「請」到地檢署才順利約談到案。