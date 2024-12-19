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▲吳淡如也分享自己最後的解決辦法。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

知名作家吳淡如昨（18）日在臉書分享，家裡頂樓時常發出敲打磚塊的聲音，而且都是在半夜，讓她相當困擾，原本以為是新鄰居裝潢的聲音，差點去報警，後來她在發現，這是因為「水錘效應」，她也解釋水錘效應是什麼，找水電工解決後，開心喊，「我得到了和平的夜晚。」吳淡如在臉書寫下，家中頂樓時常在半夜出現敲打聲，「不只是我覺得聲音很大，連隔壁棟的都覺得聲音很驚人。」還曾聽到隔壁棟的太太出來張望問，「誰在半夜敲東西？到底讓不讓人家睡啊？」就連她都差點去報警，不過後來有鄰居推測可能是「水錘效應」，吳淡如聽了之後說，「老實說，我從來沒有聽過這個詞。」吳淡如上網查，發現所謂的水錘效應，是指流體的壓力突增或是壓力波動造成的現象，她說，「意指水流於長管路中流動，此時若將管路下游之閥門快速關閉，水流之流動具有慣性之動量，因此水流之慣性動量持續往前推擠，造成管內壓力急速上升，造成管路受到破壞。在住家發生時，除了慢慢的破壞管線外，其噪音會造成很大的困擾，常會讓人誤以為噪音是鄰居製造的。」後來找了水電師傅來看，也推測是水錘效應，加裝逆止閥後就短暫解決了，吳淡如表示，「我說沒問題，死馬當活馬醫，如果按他的方式沒辦法解決，再試下一個方案就是。這個問題1800元就被解決了。現在悄然無聲。這證明了，很多事情找到了原理，解決其實很容易，不用傷腦筋。錢我付掉了，因為很少，沒有要鄰居分攤啦。我等了很久，敲打聲不見了。我得到了和平的夜晚。」至於如何預防水錘效應？《NOWnews今日新聞》整理出幾大重點提供大家參考，包括慎選設計公司，從房子的規劃、設計以及養護等等都考量進去，若是老房子遇到這樣的情況，可以考慮找有口碑的建設公司進行都更危老，接著是確保管路適當固定、安裝水錘吸收器、減壓閥以及定期維護和檢查。