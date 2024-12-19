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美國職棒大聯盟（MLB）紐約洋基在失去Juan Soto後，積極補強球陣容，接連網羅Max Fried、Devin Williams以及Cody Bellinger，除此之外，洋基總管Brian Cashman也在近期透露，洋基目前正在計畫和佐佐木朗希的會談，雖Cashman並無透露確切時間，但他表示雙方將在近期碰面，希望能夠網羅佐佐木朗希。洋基在失去Soto後，先以8年2.18億美元（約新台幣70.8億）的合約簽下Max Fried，後啟動交易換回前釀酒人終結者Devin Williams，昨（18）日再和芝加哥小熊進行交易，換回Cody Bellinger。Cashman近期接受採訪時透露，接下來洋基還會補強一壘防區，更爆料洋基將在近期與佐佐木朗希碰面，展現洋基積極補強的決心，Cashman先前就曾稱讚過佐佐木朗希的天賦，並直言：「他也機會成為全世界最好的投手之一」希望能夠將他帶回洋基球場。佐佐木朗希今年球季結束後，透過入札制度挑戰大聯盟，由於未滿25歲，佐佐木朗希只能以國際業餘選手簽約意味著他僅能獲得小聯盟合約，最高簽約金為700萬美元（約合新台幣2.2億）價格遠低於自由市場上的球員，以及收到合格報價的自由球員，因此大聯盟所有球隊都有機會能夠網羅佐佐木朗希。