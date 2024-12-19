我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院長韓國瑜18日參加國民黨立委賴士葆舉辦的立法院聖誕福音晚會，致詞時再次噴金句，他感謝賴士葆很有愛心，「讓我戴了頂耶誕帽，我發現禿頭冬天戴帽子好溫暖啊！」此話一出，現場馬上響起如雷掌聲。今年立法院聖誕福音晚會，除了韓國瑜外，前監察院長王建煊以及國民黨立委洪孟楷、陳玉珍、張智倫、黃建賓、鄭天財、林倩綺、吳宗憲、徐巧芯、葛如鈞等人也都到場同樂。韓國瑜致詞時表示，看到在場每一位唱歌的合唱團團員、老師們，每個人不但精氣神飽滿，更重要是臉上都有光澤，這讓他很感動，因為這個光澤是來自於對神的體認、愛護，溫暖了內心。韓國瑜也說，近日在立法院，他在很多委員的臉上都看不到光澤。此外，韓國瑜也再噴金句，「感謝賴士葆很有愛心，讓我戴了頂耶誕帽，我發現禿頭冬天戴帽子好溫暖啊！」引得現場立刻響起如雷掌聲。