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根據《The Athletic》的Tony Jones和Sam Amick的報導，隨著NBA交易窗口於上周末開啟，距離交易截止日僅剩不到兩個月，丹佛金塊隊正積極尋求能在進攻端提供顯著幫助的球員，聯盟消息人士透露，金塊隊對芝加哥公牛隊後衛Zach LaVine展現出了興趣。報導中提到的其他具有進攻天賦的球員還包括華盛頓巫師的Jordan Poole、猶他爵士的Jordan Clarkson、亞特蘭大老鷹的De'Andre Hunter、布魯克林籃網的Cameron Johnson，以及華盛頓巫師的Jonas Valanciunas。目前，金塊隊的戰績為14勝10負，排名西區第5。儘管球隊目前正在經歷3連勝，但他們尚未找回2023年奪冠時的狀態。在2023-24賽季，金塊隊止步於第二輪，被明尼蘇達灰狼淘汰。包括Bruce Brown（2023年）和Kentavious Caldwell-Pope（休賽期）在內的關鍵球員的離隊，讓丹佛的輪換陣容出現明顯的空缺，球隊管理層希望能藉由交易解決這一問題。LaVine這位兩屆全明星球員，或許可以為金塊隊提供急需的進攻火力。這位29歲的後衛正處於生涯中最具效率的賽季之一，場均得到21.7分、4.4個籃板和4.2次助攻，投籃命中率達50.1%，三分命中率為42.8%。更重要的是，他本賽季已參加了公牛隊27場比賽中的23場，比起過去常受傷病困擾的情況有了明顯改善。然而，引進LaVine也面臨財務挑戰。他目前處於一份為期五年、價值2.15億美元合同的第二年，合同還剩三年，並在2026-27賽季擁有球員選項。本賽季他將賺取4300萬美元，是聯盟中薪資最高的球員之一。公牛隊據傳希望藉由交易LaVine的合同來推進重建計劃，而丹佛金塊可能成為一個潛在的交易夥伴。若金塊隊希望得到扎克·拉文，可能需要提出以「MPJ」Michael Porter Jr.、Zeke Nnaji及2031年首輪選秀權互換為核心的交易方案。Porter目前正處於一份五年1.79億美元的合同，本賽季薪資為3580萬美元，到2026-27賽季將漲至4080萬美元。這位25歲的前鋒是金塊隊成功的關鍵之一，本賽季場均貢獻18.5分、7.1個籃板和2.8次助攻，投籃命中率為51.2%，三分命中率則為38.5%。Nnaji則是一位充滿潛力、但在球隊作用不大的年輕內線球員，目前效力於一份四年3200萬美元的合同，本賽季薪資為880萬美元，並擁有2026-27賽季的球員選項。將他加入交易可能會增加公牛隊的興趣，特別是再加上一個具吸引力的選秀權資產。此外，這筆交易或許還會讓公牛隊加入老將前鋒Torrey Craig，目前他處於一份價值280萬美元的合同的最後一年。克雷格曾於2017年至2020年效力於金塊隊，當時是金塊隊打進2020年西區決賽的核心之一。Craig以防守位置多樣性和穩定的外線投射而聞名，本賽季在6場比賽中三分命中率為38.9%。上賽季他在53場比賽中也保持了39.2%的穩定命中率。如果這筆交易能夠成功，或許能為金塊隊的2024-25賽季帶來必要的改變，重新奪回奪冠實力。