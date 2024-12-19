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▲▼陳傑憲（上圖後、下圖左）摟著綺綺擺出追劇的情境。（圖／haileychennn IG）

▲▼陳傑憲（上圖後、下圖）和綺綺推薦喜愛的戲劇作品。（圖／haileychennn IG）

「台灣隊長」陳傑憲帶領中華隊28人在世界12強棒球賽摘下桂冠，成為全民英雄，他和前中信兄弟啦啦隊PS女孩綺綺（本名陳冠綺）結婚3年，育有兩個兒子，綺綺昨（18）日公開和陳傑憲追劇的居家親密照，他大手一攬把老婆擁入懷，羨煞一票粉絲，吸引2.3萬人按讚。綺綺於IG發文，分享夫妻倆最近各自在收看的戲劇，自己推薦紀錄片《泰勒絲：時代巡迴演唱會》、韓劇《來自地獄的法官》和科幻恐怖片《異形：羅穆路斯》，「平時看驚悚片的時候都會趁小朋友睡覺的時候偷偷看（因為擔心可能會嚇到他）...」而綺綺問陳傑憲在追哪一部劇，他直接說紀錄片《大谷翔平：超越夢想》，另外兩部為大製作歷史劇《幕府將軍》和熱血動畫《排球少年》，透露難得和老公在家的悠閒時光，最棒的事情就是看串流平台的各種好片。不過附上的一系列照片更吸睛，可見陳傑憲穿無袖上衣和運動短褲，斜躺在沙發上，綺綺也是小可愛加棉長褲的家居服，依偎在老公的臂膀上，還有兩張陳傑憲用粗壯手臂勾住愛妻的親暱照，網友留言：「業配老公嗎」、「妳現在是要白死誰」、「眼睛睜不開」、「好喜歡妳們兩個！」連前隊友短今都虧綺綺：「眼睛才剛好，一打開IG直接閃瞎！」