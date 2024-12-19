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美國聯準會（Fed）宣布降息1碼，然而，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）釋出「鷹派訊息」，暗示將放緩甚至暫停降息步伐，美股四大指數18日全面收黑，其中，道瓊下殺超過千點。台北股市今（19）日受到影響，早盤大跌近400點，台積電狂殺20元。美國聯準會在美東時間18日決議降息1碼，連續第三次調降利率，將聯邦資金利率目標區間下調至4.25%至4.50%，雖符合外界預期，但暗示明年可能只會降息2碼，低於先前4碼的預期，掀起股債市場激烈動盪。美股道瓊指數18日大跌1123.03點，或2.58%，收42326.87點，是自1974年以來，首次連續10個交易日下滑；那斯達克指數大跌716.37點，或3.56%，收19392.69點；標普500指數大跌178.45點，或2.95%，收5872.16點；費城半導體指數大跌198.81點，或3.85%，收4970.98點。受美股拖累，台北股市今日開低走低，加權指數以22947點開出，早盤大跌近400點，最低下殺至22782點。權值王台積電狂殺20元，跌至1065元，跌幅約達1.8％。