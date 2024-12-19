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2024世界棒球12強賽，超級循環賽期間，有不少球迷發現在東京巨蛋外的宣傳海報上，少了中華隊與委內瑞拉的球員，當時在網路上引起不少討論，當時中職會長蔡其昌也發文表示：「我們再加油。」但中華隊最後在冠軍戰以4：0擊敗日本隊拿下冠軍，WBSC近期也將Facebook、X的封面換成中華隊奪冠的照片，吸引許多台灣網友朝聖，紛紛表示WBSC這一波操作「很有誠意。」中華隊在國際賽海報消失已經不是第一次，去年3月在台灣舉行的WBC世界棒球經典賽A組預賽，當時大聯盟官方的宣傳海報就獨缺中華隊，台灣網友紛紛在網路上表達不滿，當時蔡其昌也向主辦單位表達嚴重抗議，並表示「不容許將國家矮化，或讓代表隊有被不尊重之處」最後大聯盟官方下架海報，並隨後放上一張有林子偉的海報，才平息風波。今年12強棒球賽再次遭遇相同問題，但本次中華隊表現亮眼，一路殺進冠軍戰並擊敗日本隊拿下冠軍，也讓超級循環賽的海報獨缺冠軍球隊，WBSC近期悄悄將Facebook和X的封面照，換成中華隊奪冠的照片，台灣網友發現後，紛紛湧進留言區留言，「很有誠意！」「你看，這是沒放中華隊上海報的WBSC嗎」「那一晚之後，我現在還在感動」「還來啊！！又感動一次」WBSC也在10月宣布2027年世界棒球12強，將新增4支球隊擴大為16隊，下一屆12強賽也將成為2028洛杉磯奧運資格賽。