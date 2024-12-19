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立法院20日預計排審《公職人員選舉罷免法修正草案》、《憲法訴訟法修正草案》、《財政收支劃分法修正草案》，國民黨團力拚三讀，青鳥則發起一連三天「冬季青鳥在台北」抗議活動，在國民黨中央黨部前聚集抗議。不過臉書粉專「不演了新聞台」發現，背板文宣竟把國民黨立委徐巧芯名字寫錯，成了「許巧芯」，臉書粉專政客爽則酸「許巧芯至少被批鬥了兩個小時以上」，而徐巧芯本人也回應了。不演了新聞台在臉書曬圖，青鳥今晚包圍國民黨中央，但把徐巧芯輸出成「許巧芯」。可以看到被板上，確實把徐巧芯名字輸出成了「許巧芯」；徐巧芯則在貼文底下留言「所以不是罷免我呀！」政客爽也發文表示，怎麼辦？寫錯了！背版都印刷好了，許巧芯至少被批鬥了兩個小時以上。青鳥下次寫台羅文好了，不知道寫字這麼難，辛苦了。政客爽更表示，他剛剛看直播發現青鳥側翼團體寫錯徐巧芯的名字後，緊急塗改更正。綠營同溫層有人留言提問：「為什麼徐巧芯的名字是貼上去的？」笑死。貼文也引來徐巧芯本尊回1個字「請！」