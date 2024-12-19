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中國駐肯亞大使館，近日邀請肯亞國家廣播公司約70名記者和編輯參加培訓，聲稱是為促進新聞「專業與誠信」，卻遭外媒吐槽它明明就是全球新聞自由最落後、審查最嚴格、關押記者最多的國家之一，此舉頗具諷刺意味。綜合《自由亞洲電台》、《美國之音》等外媒報導，這並非中國首次以培訓之名，企圖影響非洲國家的新聞，美國國家民主基金會研究員烏梅傑伊（Emeka Umejei）就曾表示，中國政府會邀請非洲記者到中國受訓，他們被教導中國式理念與意識形態，回國後就會撰寫有利於中國的文章。華府智庫德國馬歇爾基金會的高級研究員謝弗（Bret Schafer）亦指出，不只非洲，中國在拉丁美洲、全球南方國家，都在試圖建立這類媒體關係。謝弗並表示，西方國家雖然也會提供非洲記者培訓，但相較之下，中國自己都缺乏真正獨立的媒體報導傳統，身為本身就有防火牆的國家，提供其他國家記者培訓，企圖更加明顯，甚至已能看到許多中國發布的內容，被逐字逐句洗白成非洲消息來源的例子。國際人權組織自由之家（Freedom House）在2022年底公布的《北京的全球媒體影響力》報告曾指出，中國官方自2019年以來便積極擴張對於各國媒體的影響力，而肯亞一直都是中國官媒高度重視的國家之一，已成為北京對非洲媒體影響力的中心，中國官媒與肯亞國家廣播公司等實體有著密切聯繫，中國外交部網站顯示，官媒《新華社》、《中國國際電視台》、《中國國際廣播電台》的非洲總部，就都設在肯亞首都內羅畢。專家也點出，中國過去十多年，通過各種機制加強對非洲的影響，包括多數人都知道的一帶一路倡議，而與非洲記者的接觸就是中國整體影響力計畫的一部分，包括影響公眾輿論，塑造公眾對於中國的正面看法，同時對貸款可能帶來的債務問題、不利中國的負面新聞進行審查和壓制。