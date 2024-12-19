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▲唐綺陽瘦身有成。（圖／翻攝自唐綺陽IG）

「國師」唐綺陽近來瘦身有成，她昨（18）日開心在社群平台曬出側拍照，還把20年前的名牌外套再拿出來穿，還有一張正面照，尖下巴和臉部輪廓都回來了，也讓不少粉絲讚她現在只有「半唐（半糖）」。唐綺陽這幾個月積極瘦身，已經瘦了快20公斤，尤其最近又把20年前的名牌大衣拿出來穿，開心說，「現在穿男友襯衫真的是男友襯衫，不只是大隻而已了。」唐綺陽在照片中明顯可見身體小半號，雖然只有露出膝蓋以下，但小腿也變細很多，加上下一張正面近照，尖下巴、眼窩以及鵝蛋臉的形狀都出來了，許多粉絲都敲碗她分享瘦身方法，更誇獎她現在是「半唐」了，還有人說她現在是瘦成一道閃電。唐綺陽10月出席活動時，透露目前體重已經減到60多公斤，瘦下來後很常被小鮮肉搭訕要合照，不過幽默的是，大部分來搭訕的都是因為母親的推薦，拍完照後跟她說「我媽媽好喜歡妳」，讓她哭笑不得。