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▲因為感情糾紛，文化大學後門發生砍人濺血事件。案發現場還留下血跡，及醒吾大學卓姓學生的犯案菜刀（圖／警方提供）

台北市士林區文化大學18日下午5時許，傳出砍人事件！2名19歲的大學生起口角衝突後，醒吾科大的卓姓學生就持菜刀攻擊文化大學的劉姓學生，雙雙送醫，所幸2人皆為手部表層受傷，並無大礙。根據了解，就讀醒吾科大的19歲卓男因不滿「姐姐被騷擾」，18日傍晚持刀到文化大學大孝館找該校劉姓同學，雙方約在後門見面。劉男稱對方口中的「姐姐」是自己女友，不料卓男一聽後，雙方爆發更大衝突，卓男直接持手中菜刀砍向劉男。2人均是左手遭切割傷，傷勢集中於手部表層，無大面積深層傷口，送往新光醫院救治，意識清醒，情況穩定。劉姓學生已縫合完畢出院，而正在等待縫合的卓男，則一臉淡定滑手機，似乎不受傍晚衝突及手部傷勢影響。警方表示，兩人因感情問題起口角糾紛，卓男約劉男至中國文化大學後門外理論，並在會面時持菜刀追砍對方，所幸後門警衛室的警衛發現，且及時介入奪下菜刀，並通報校方報警。警方趕到現場後，立即查扣菜刀，並通知消防隊將2名傷者送醫。目前卓男因涉嫌殺人未遂，已被警方逮捕並進行偵辦。