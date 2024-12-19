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美國聯準會（Fed）如市場預期再降息1碼，但也暗示明年將放緩降息腳步，可能只降息2碼，美股道瓊大跌逾1100點，美元指數 衝上108，創兩年新高，亞洲主要貨幣兌美元全倒，日圓快貶到155，離岸人民幣貶到7.31，台股也大跌，新台幣兌美元今（19）日早盤亦貶破32.6元，重貶逾1角，一度下探32.642元。美國聯邦公開市場委員會（FOMC）召開今年最後一個的利率決策會議，並在今日凌晨宣布降息1碼，這也是聯準會今年開啟降息循環以來，連續第3次調降利率，不過，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會「放鷹」，聲稱2025年雖不太可能升息，但聯準會已處於或接近放慢降息節奏、暫停降息步伐的狀態。最新利率預期點陣圖顯示，2025年可能只會再降息2碼。在美國明年降息可能放緩之下，美元指數衝破108， 亞洲主要貨幣兌美元全倒，其中日圓貶至154.882兌1美元，離岸人民幣兌美元貶破7.3，來到7.3253附近，韓元兌美元也貶至1452.99。新台幣兌美元今日早盤也重貶，以32.55元、貶值6.9分開出，在美元走強及台股也大跌之下，新台幣進一步貶破32.6元，下探32.642元，重貶1.61角，目前在32.608元震盪整理。