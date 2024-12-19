我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨發言群因涉黨主席柯文哲政治獻金案遭檢調以證人身分約談，但媒體披露，因發送競選小物折扣碼抽佣，將可能轉為被告。民眾黨發言人吳怡萱今（19）日一早穿著木可製造的「MUKP」T恤上節目時，則秀出木可公司轉帳6000元給她的紀錄，喊冤稱只是穿了衣服幫忙宣傳拿了勞務費用，就「恐變被告」合理嗎？吳怡萱今早上中廣新聞網《千秋萬事》節目接受主持人王淺秋專訪，針對抽佣事件，她重申真的就是勞務費用。木可公司製作KP相關小物，她競選期間穿了T恤上節目，於是收到一筆類似節目通告費的酬勞6000元。而大選過後，木可曾經舉辦新品發表記者會，她當時負責主持也有拿到主持費，「也是幾千塊而已」。吳怡萱更在節目中秀出木可公司的轉帳紀錄大嘆，自己只因為6000元就成為媒體口中「恐成被告」，其他同事也是一樣情況；她並再度以前總統蔡英文競選期間的「小英商號」為例，質疑還有中國人購買小英商品，難道蔡英文也收了中國的政治獻金嗎？吳怡萱強調，選舉過程會有很多小物推出，但不代表所有錢都進政治獻金，「它有可能是紀念商品啊，例如球迷也會買球星的周邊商品，就是這麼單純。」如果要硬扣紀念商品是募款小物，「我真的覺得是入人於罪」。