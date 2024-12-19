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高雄市長陳其邁將在2026年卸任，備戰高雄選戰，藍營將由立委柯志恩再度出戰，民進黨則有5位立委爭奪，但政壇也一直盛傳，總統賴清德屬意由總統府秘書長潘孟安參選高雄。不過根據《信傳媒》17日公布民調，潘孟安支持度只有8.1%。前立委郭正亮酸，支持度也太低。根據《信傳媒》民調，綠委林岱樺在高雄的支持度最高。郭正亮在《下班瀚你聊》中表示，日前有傳出一份民進黨內部民調，林岱樺支持度4成多最高，勞動部前部長許銘春只有26%，這樣才是真正的民調，《信傳媒》的是複選題，不算是真正民調。郭正亮也說，高雄市長容易連任，選上通常會當8年，所以通常年輕的要先禮讓，因此最年輕的綠委賴瑞隆應該會讓，但林岱樺與綠委許智傑都不可能讓。《信傳媒》民調調查單位為佳興智慧科技股份有限公司，辦理時間為12月9日至12月13日進行市話調查。調查範圍涵蓋高雄市38個行政區，調查對象：設籍於調查範圍內、年滿20歲的民眾。樣本規模：成功抽樣966人，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.15%7.。抽樣方式：依公告電信號碼前五碼分層抽樣，加尾數四碼隨機抽取樣本。