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立法院20日預計排審《公職人員選舉罷免法修正草案》、《憲法訴訟法修正草案》、《財政收支劃分法修正草案》，國民黨團力拚三讀，青鳥則發起一連三天「冬季青鳥在台北」抗議活動，在國民黨中央黨部前聚集抗議。不過現場竟有青鳥碰瓷假摔，倒地慘叫並指控身旁的人，後來見沒人理他，只好自己站起來，不過整個誣賴過程都被後方攝影師錄了下來。立場反綠的YouTuber柳傑克18日晚間到國民黨中央黨部外直播，立刻一群青鳥包圍嗆聲，其中一名男子站到柳傑克後方，隨後竟碰瓷假摔，自己坐倒在地不斷慘叫「欸！你碰到我！你推倒我了！」不過一旁的人玩去沒友要裡他的意思，眼見自討沒趣，該名青鳥只好自己站起來，默默走回隊伍裡面高喊口號。柳傑克最後留下YT直播影片，且以「民主碰瓷，今晚青鳥都快把我S了！青鳥飛出來了，來捧場八炯跟閩南狼」命名。粉專「鎖綠鴉」也PO出這段過程，直呼「蟾蜍也懂假摔？為了面試很認真，青鳥真的從上到下都在造假、製造仇恨耶⋯跟民進黨、黑熊學得有模有樣，倒下的瞬間旁邊在錄影的女子還想幫忙造謠？超像中國假車禍團伙作案現場……。」影片曝光後，網友紛紛留言「這隻鳥摔得比雲豹小公主還要假」、「再仔細看一下會發現，碰瓷仔摔了後手上咖啡都還能穩穩拿直直的」、「什麼青鳥碰瓷團，為了求官位能演得這麼拙劣」、「這些人的演技到底是哪裡培訓的？演技真差！去和54瑤好好學學」、「這演技太爛，黨中央非常不滿意，判定不錄取！」