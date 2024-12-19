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日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠，上週末訪問美國，並於當地時間15日與美國總統當選人川普夫婦會面，並且出席於川普在佛州海湖莊園舉行的晚宴。對此，日本資深媒體人矢板明夫分析，川普再見到日本首相石破茂之前，先與安倍昭惠共進晚餐，還任命對中強硬派擔任日本大使，「似乎是在強烈督促有親中傾向的石破茂必須要回到積極抗中的『安倍路線』上來。」矢板明夫18日晚間在臉書上發文寫道，12月16日晚上和川普夫妻共進晚餐的安倍昭恵18日回到日本，安倍昭恵在自己的社交媒體X上寫道「能與這對非常和藹可親的夫婦交談，想必我的丈夫也會感到高興……非常感謝！」。安倍昭恵還提及和全球首富、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）也見面了。安倍晉三生前也曾經與馬斯克有過交流，還親自坐在馬斯克駕駛的汽車的助手席上拍過一段影片。矢板明夫續提，川普夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也在社交媒體發布圖片並寫下：「能再次在海湖莊園迎接安倍昭恵夫人，我深感榮幸。我們懷念她已故的丈夫、安倍元首相，並讚頌了他的卓越成就。」圖片中，川普和梅蘭妮亞夫人微笑著做出豎大拇指的姿勢，安倍昭惠則站在他們之間。矢板明夫指出，據媒體報導，安倍昭恵向川普轉達了石破茂想和川普見面的想法。川普也透過安倍轉交了，送給石破茂的紀念品和書籍。「雖然沒確定川石會的具體日程，但對日本而言，這一次民間外交明顯是成功的。」矢板明夫指出，日本外相岩屋毅對於此次安倍昭惠訪美一事，表示「安倍夫人雖然是民間人，但她是『非凡的民間人』。她與日本和美國之間擁有非常重要的個人關係。重溫舊情是一件非常令人欣慰的事情，我認為這應該受到歡迎。」矢板明夫在文中提到，值得注意的是，川普在和安倍昭恵共進晚餐的同日發表了任命企業家格拉斯（George Glass）為美國駐日大使的人事安排。「格拉斯是川普的重要支持者之一。曾經擔任駐葡萄牙大使，同時也是著名的對中強硬派。」矢板明夫續指，格拉斯任葡萄牙大使期間的2020年，曾經痛批葡萄牙政府積極從中國吸引投資的作法。聲稱：「葡萄牙必須在盟國（美國）或是作為『經濟夥伴』的中國之間擇一」。曾因此引發外交摩擦。「有日本媒體分析，格拉斯就任駐日大使後、可能會強烈要求日本與中國脫鉤。」最後，矢板明夫在文中表示，川普當選之後，再見到石破茂之前、先和安倍昭惠共進晚餐、又任命對中強硬派擔任日本大使的做法，似乎是在強烈督促有親中傾向的石破茂必須要回到積極抗中的「安倍路線」上來。