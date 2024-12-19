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根據《ESPN》數據指出，今年NBA收視率呈現下滑趨勢，開季首月的收視率與去年相比下跌28個百分比，上季獲得好評的季中錦標賽，本季收視率也下滑10個百分點，上季奪下NBA總冠軍的塞爾提克總教練Joe Mazzulla，近期接受採訪時也被問到收視率相關問題，沒想到Mazzulla回應：「其實我也是原因之一，我就不看NBA的比賽。」Mazzulla近期在球隊訓練時接受採訪，並有記者向他提問有關於比賽收視率下滑的問題，Mazzulla表示自己不看NBA比賽，所以他也算是造成收視率下滑的原因之一，隨後又有記者追問他為什麼不看比賽，Mazzulla則回應：「我就是不太願意看。」根據《NBACentral》的數據指出，今年《ESPN》在開幕戰轉播了太陽對上快艇，以及76人對上公鹿兩場比賽，這兩場比賽平均觀眾人數為160萬，相比於去年Victor Wembanyama首秀減少了42%，10月26日尼克對上溜馬的比賽，僅83萬名觀眾觀看，比美國大學橄欖球還要少。對於NBA收視率下滑的原因眾說紛紜，有不少網友表示現在的NBA已經變成「三分球大賽」過往的NBA，每支球隊都有不一樣的打法及風格，這也是吸引球迷觀看比賽的主要原因，兩種風格不一樣的球隊碰頭時，往往能激出不一樣的火花，現在的NBA就是大家都在投三分球，Kobe Bryant在生前就曾提到現在的球員，比賽中多半都在打機遇戰，沒有明確的攻守策略，都是先切入後再看情況，當時他也表示金塊是聯盟中少數有明確分工的球隊，這也是他們難以擊敗的原因。