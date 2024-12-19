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▲李晧禎回憶當時一心想趕快融入團體緊張又不安，與成員「潔米」牽著手狂冒汗水。（圖／翻攝自Talk一杯 YouTube）

▲李晧禎分享這一年在台工作的點點滴滴，獲得許多粉絲及隊友們的關愛。（圖／翻攝自Talk一杯 YouTube）

▲李晧禎承諾粉絲，之後有機會就會到台灣來玩，希望大家別太擔心她，同時感謝粉絲給予支持，告白大家喜歡她所有的模樣。（圖／翻攝自李晧禎IG）

韓籍啦啦隊女神李晧禎自去年來台加入職棒「富邦悍將」及職籃「Fubon Angels」球團，憑藉神級外型及亮眼舞技收穫許多粉絲，更有「釜山女神」及「最強外援」等美稱，沒想到她本月無預警宣布與經紀公司提前解約，未來將事業重心放在南韓，目前人已經不在台灣，令大批球迷不捨。而先前李晧禎登上網路節目暢談真實心聲，曝光當時在台、韓之間抉擇的煎熬處境，也分享起當初來台「第一次」與團員們相見的情景，「我內心有點亂，原來跟這些朋友有這麼多回憶」，李晧禎更透露離台前被團員們的舉動給感動淚崩。李晧禎回想起初次與Fubon Angels團員見面的情景，「在去年的這個時候，進到富邦團隊，在那個籃球場，第一次跟Fubon Angels的女孩見面，那時很尷尬地第一次互相打招呼」，一心想趕快融入團體的她緊張又不安，與成員「潔米」牽著手狂流汗水，「現在一邊想著那些回憶，稍微就有點哽咽」，到了李晧禎將離團的最後一天，一見到隊友朱朱邊哭邊走向她，「我也跟著哽咽，眼眶變得濕潤，我內心有點亂，原來跟這些朋友有這麼多回憶，回想起美好的回憶」，她眼眶有些泛紅地說著。李晧禎回想起這一年在台工作的點點滴滴，有歡笑也有淚水，不僅嘗試了各種領域的挑戰，也獲得許多粉絲及隊友們的關愛，藉此向粉絲朋友們好好喊話與道謝，「雖然之後我無法像今年一樣在台灣那麼常露面，因為我開始直播了，可以常常看到我，所以萬一想我的話，就進來我的直播間，還有我每次要來台灣時都會持續跟大家說 ，萬一我來台灣的那天，也請大家多多來看我。」李晧禎也允諾球迷們若有機會的話，一定會到台灣露露臉或是舉辦活動，掛念粉絲的心十分動人。事實上，李晧禎本月3日也透過社群曬出兩封中文手寫信，內容提及她在經過審慎思考後，決定將事業重心放回韓國，她也承諾粉絲，之後有機會就會到台灣來玩，希望大家別太擔心她，同時感謝粉絲支持給予她很多勇氣，告白大家喜歡她所有的模樣，「連我的缺點都能變成優點」，一番話相當打動人。而昔日隊友李雅英對此也給出祝福，「皓禎是一個非常努力、又非常漂亮的朋友，所以我相信無論她在哪裡，都一定會受到大家的喜愛。」強調希望李晧禎幸福快了最重要，「非常尊重皓禎的決定。」