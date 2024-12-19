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為抗議國民黨團擬於20日通過《選罷法》、《憲法訴訟法》、《財劃法》，公民團體昨號召6000位民眾在國民黨中央外集結抗議。政治評論員吳靜怡今（19）日直言，當「追星人」在台上表達訴求時，國民黨黨工居然拿著麥克風砲轟台上的人說「像個瘋子！」，「國民黨欠追星人一個道歉！」吳靜怡指出，昨日冬季青鳥破千人到國民黨黨部抗議，其中最受矚目的就是「追星人」，他們在台上訴求很簡單，就是不要台灣的應援文化因為台北開放上海團客來台灣時，破壞她們觀看的品質，不要出現超大手板、「哇操」之類的低俗團客，這些惡劣的人早就惹毛了各地追星人，但國民黨黨工居然拿著麥克風砲轟台上的人說：「像個瘋子！」吳靜怡提到，當追星人大喊：「他們以為我們這些抗議的人都瘋了，可是我跟你們講，這才剛開始！」這一瞬間，網路社群影片開始瘋傳了，朋友們突然開始在找今天要出動的手燈了，甚至連「神話」手燈都出現了，如果歌手蔡依林、張惠妹的都出來，這不再是單純的政治問題了，而是政治和社會出現分裂的嚴重問題。「我的本命是台灣」、「追星之前我是台灣人！」吳靜怡說，台灣的應援文化可是撐起日本、韓國、泰國影視產業，「追星人」更是韓國經濟鏈不可或缺的重要角色，當追星人開始應援社會活動時，韓國總統都經不起首爾天天的場外抗議，國民黨真的要記住「莫惹追星人」。吳靜怡直言，藍委徐巧芯的助理囂張氣焰的點了這把跨世代、跨族群的火，插曲變成組曲，只能敬告，她們很兇；她強調，追星人團結起來，簡直是青鳥的繁星、有夠耀眼，「想跟追星人說：真是謝謝你們！」