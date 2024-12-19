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民眾黨主席柯文哲請律師聲請解除禁見，聲請原因稱是要以合法途徑精確傳遞請辭黨主席的個人意願。不過，黨內親柯人士早有預期，已在地方奔走要爭取明年初的中央委員席次，箇中目的，就是希望增設副主席位置、拱黨內巨星黃國昌擔任。地方人士指出，柯文哲的意志在蹲牢破百日後，已逐漸消磨。先前早就傳出他沒有延長請假的意願，卻在黨中央決議下，硬是「被請假」到明年2月28日。而今連發言群都被約談，甚至可能成為被告，民眾黨已經面臨「團滅」危機，黨內有志2026大選的人士，也不免傳出須預做準備的聲浪，「總不能一直群龍無首」。據了解，民眾黨內有選戰壓力者，一方面為避免柯文哲的案子成為選戰累贅、一方面又不想得罪鋼鐵小草，正積極奔走爭取中央委員席次，目的就是希望屆時可增設副主席位置。如此一來，既不用更動柯文哲的黨主席精神領袖地位，黨內也能有一個實質的領導人。而副主席位置，地方普遍認為還是以聲量最大、最具看板實力的立委黃國昌較為適合。知情人士表示，柯文哲聲請解除禁見，除了想傳遞自己無意再任黨主席，另有可能是想指定黃國昌擔任代理黨主席。而民眾黨發言人吳怡萱今早上廣播節目時則強調，昨天中央委員會議的一致結論還是力挺柯文哲爭清白，目前沒有副主席或代理主席的問題。