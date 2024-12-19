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▲華園大飯店草衙館也有賽車親子房，適合親子客群入住。（圖／華園飯店提供）

▲原有的標準雙人房改造成色彩繽紛且獨具特色的主題房，入住含早餐的優惠價每人只需1,350元起。（圖／華園飯店提供）

▲飛機主題遊戲室同樣也是為了小朋友而設置。（圖／華園大飯店提供）

▲華園飯店為慶祝全新主題房推出，特別舉辦「小小代言人」活動，小朋友拍攝美照並上傳至社群，即可獲得飯店吉祥物「獅寶」購物袋；而按讚數最高、最具人氣的前三名代言人，還有機會獲得價值萬元的住宿券。（圖／華園飯店提供）

▲天成逸旅-舶寓高雄自2024年12月21日至2025年1月5日止，推出「1.2.3. 高雄人」住房優惠。（圖／記者葉盛耀攝）

▲《魷魚遊戲2》將開播，劇中的英熙娃娃將有巨型玩偶現身高雄，12月21日也有無人機展演。（圖／Netflix提供）

高雄最近活動頻繁，本週末12月21日將有《魷魚遊戲2》巨型「英熙娃娃」將在高雄流行音樂中心出現，展出至2025年1月5日，中央公園也有聖誕生活音樂節，而明年2025年迎來新燈會主題將是「吉伊卡哇（Chiikawa）」，旅客們勢必將提早預訂飯店，如今高雄飯店又有新選擇，高雄「華園大飯店草衙館」搶攻親子客市場，斥資超過五千萬重新裝修，將原有的標準雙人房改造成色彩繽紛的主題房，即日起開放預訂，入住含早餐的優惠價每人只需1,350元起。華園大飯店草衙館位於高雄前鎮區，鄰近小港機場、捷運紅線與國道，步行至 SKM Park Outlets和鈴鹿賽道樂園僅需1分鐘，步行到草衙站也是5~10分鐘，交通便利，適合購物與遊憩。飯店不僅提供兒童專屬的遊戲和休憩空間，還打造了具有高雄特色的主題房型，其中最受歡迎的賽車親子房和捷運親子房，靈感來源於鄰近的鈴鹿賽道樂園與高雄捷運機廠。此次全新推出的72間主題雙人房延續了全館的賽車精神，結合繽紛撞色設計，共有兩款不同風格的房型。一款房型採用帥氣的藍黃撞色，搭配賽車手和速度線條營造速度感；另一款房型則是柔和的藍粉撞色，搭配賽車模型和經典名句，營造溫馨且富知性的氛圍。飯店同時還設計了充滿故事感的主題廊道，小朋友一走進飯店，就彷彿來到童話世界。此外，華園飯店為慶祝全新主題房推出，特別舉辦「小小代言人」活動。凡於 即日起至2月2日入住的旅客，小朋友只需前往飯店指定地點，拍攝美照並上傳至社群，即可獲得飯店吉祥物「獅寶」購物袋；而按讚數最高、最具人氣的前三名代言人，還有機會獲得價值萬元的住宿券。天成逸旅-舶寓高雄自2024年12月21日至2025年1月5日止，推出「1.2.3. 高雄人」住房優惠，精緻客房不含早餐3,168元起，含早餐3,345元起，同時飯店擁有地利之便，由天成逸旅-舶寓高雄前往「1.2.3.高雄人打卡裝置」高雄流行音樂中心珊瑚礁群，步行僅需15分鐘即可抵達，房客於櫃檯出示本人與高雄真愛碼頭打造巨型英熙娃娃合照，每房可額外獲得人氣商品價值150元的瑞穗天合黃金湯泡湯粉一包。10:00 英熙娃娃海上現身17:30 - 18:25 粉紅守衛集結18:25 - 18:40 遊戲啟動 點亮英熙娃娃18:40 - 18:50 港灣無人機大秀