我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人在本季前三分之一的賽程面臨一些問題，新任主帥JJ Redick正為此所煩惱著。前湖人主帥Darvin Ham在任時因為一些調度而遭受球迷批評，但近期他接受NBA記者Marc J. Spears訪問時為自己澄清，他表示外界對於那支湖人的一些期望「不切實際」，而他實際上帶領湖人拿下一次NBA盃冠軍和一次打進西區決賽，認為以這個成績在其他球隊早就能獲得續約。在這次訪問中，Ham開門見山地說：「我在我執教期間，湖人從一支進不了季後賽的隊伍，一躍成為NBA四強之一，打進了分區決賽。然後還贏得了季中錦標賽，克服了各種傷病，在附加賽中贏得2場比賽，打進了季後賽。如果把湖人換成別的球隊，憑我所做的成就，我可能早就得到續約了。」Ham指出，當自己接下兵符時，湖人在前一個賽季僅有33勝49負，陣容不平衡，之後球隊扭轉局面，打進西區決賽。在他接手的第二年，球隊提升了10勝，從33勝49負變成了43勝39負。至於上個賽季，球隊遭遇了聯盟前5慘烈的嚴重傷病打擊，但他認為自己已經做到了該做的。「我向上帝發誓，做到像我做的那樣好，在其他任何地方都會被續約。我不是在打感情牌，我說的是事實。」Ham表示，人們總是在說湖人輸給了金塊，但卻不談論球隊是如何打到金塊面前的。當年他們先擊敗了年輕的灰熊，然後又戰勝了衛冕軍勇士隊。Ham相信自己值得續約，並認為「某些時候外界的期望值是不切實際的」，同時對於一些不公平的尖酸刻薄的言語感到很失望。「有報導說，我只是隨意挑些人組建陣容丟上場，看會發生什麼。不是這樣的，我們實際上是必須克服很多困難，比如球員受傷、隊裡有聯盟裡年齡最大的球員（詹皇）、還有面對AD的傷病史。這真的很不容易。」Ham認為自己被外界所誤解，「他們說什麼我不會佈置戰術、什麼我靠運氣來執教。嘿，這些是讓我最失望的事情，人們在網路上說的話太刻薄了，很多話都不是真實的。只能屏蔽掉這些噪音。」