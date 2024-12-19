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美國聯準會（Fed）宣布降息1碼，不過，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）暗示明年降息將放緩，美股道瓊暴跌逾千點，台股今（19）日早盤也一度大跌近400點。對此，金管會主委彭金隆指出，股市本來就很敏感，從台指期收盤就已看到影響，美股大跌主要有3原因，包括降息速度不如預期，川普政策不確定性等，不過，他強調，金管會對於各種情境考量都會納入考慮。立法院財委會今日審查金管會預算，由於美國降息1碼，美股道瓊指數卻暴跌1100點，台股早盤也大跌近400點，立委也關注為何美國降息1碼，美股還暴跌，對台股有何影響？對此，金管會主委彭金隆表示，美股對台股的影響，從台指期收盤就可看出來，只是對於台股的表現，他早上還來不及看。對於美股暴跌的原因，彭金隆說，從外電等分析來看，原本市場預期降息速度會很快，雖然這次美國聯準會也降息1碼，但不符合市場預期，現在預期美國降息會放緩，本來降息就很難預測，各種預測資料金管會都有蒐集，各種情境考量都會納入考慮。除了美國降息速度可能放緩之外，彭金隆認為，還有川普政策不確定性，未來關稅拉高、通膨上漲，降息就很困難，加上年底作帳，年底又碰到聖誕假期，當然，比特幣飆漲，資金轉入虛擬資產也是一種說法，「資本市場本來就很難預測」，但台股基本面不錯，今年上市櫃總營收近40兆，年增12％，是支撐台股重要的基礎。對於金融業今年狂賣台股，彭金隆則予與尊重，僅強調，金融業投資以財務性投資為主，調節是正常，有買就有賣。在外資部分，他說，外資持股比率一直都很穩定，幾個月的波動沒有那麼關切，且未看出什麼差別。