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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案及政治獻金案，北檢偵辦已經在收尾階段，根據《鏡週刊》報導，據白營人士爆料，柯文哲收到沈慶京第一筆賄款後食髓知味，決定執行「屯田計畫」，目標募集20億元資金。對此，民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉指出，選舉期間錢像雪片一樣下來，那個時候柯文哲就變了。朱蕙蓉18日在節目《新台灣加油》被問到「柯文哲是什麼時候變的？」她認為是在選舉期間，並非是因為2020年的210萬元很好賺，而是此前柯文哲已經很清楚知道，其實錢是很容易進來的。朱蕙蓉曝，柯文哲在「藍白合」之前跟之後的這段時間，曾跟她說過一次「他好累」，每個場合都要他，他一個人要跑全台灣，因此朱蕙蓉一直覺得柯文哲選累了。不過朱蕙蓉表示，她被北檢約談完後，感覺當錢像雪片一樣下來的時候，柯文哲就變了；她說，本來雪片下來是沒有聲音的，一直到突然有聲音的時候，就變得更嚴重了。