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▲張雅涵（左起）不介意和林襄、李芷霖「綑綁銷售」，認為和朋友工作更放鬆。（圖／林襄IG）

▲張雅涵很感謝經紀人莉奈的提拔，恢復自由之身後什麼都想嘗試。（圖／張雅涵IG）

28歲樂天女孩副隊長張雅涵Kimi外型甜美，和林襄是師出同門，兩人也是形影不離的好閨密，不僅如此，她還有一副好歌喉，先前才出單曲〈我可以不再想你〉，內外兼具的超強魅力讓她擁有許多粉絲，沒想到日前卻傳出，雅涵11月底已經和經紀公司「莉奈文創」提前解約，結束3年合作，在做出決定前更曾和林襄討論，她也曝光離開的主因是年紀到了。據《CTWANT》報導，雅涵是在3年前外拍時認識莉奈，原本她在演出台語劇《戲說台灣》，聽從莉奈的建議後決定加入啦啦隊，兩人展開全經紀約合作，她強調，從朋友晉升為合作關係，她們的信任度會更高，對於總是和林襄、芷霖一起「綑綁銷售」，她也欣然接受，認為自己比較慢熟，有熟悉的朋友的身邊，工作時也能夠比較放鬆。雅涵動念離開「莉奈文創」時，也有特別向林襄、芷霖討教建議，儘管明年她的合約才滿3年到期，到時就能無條件解約，但她剛好碰上樂天啦啦隊的合約也要到期，因為需要提前規劃，才決定提早解約，她想要自己出來闖闖看，和經紀公司反應後，對方也很能理解，她坦言已經快30歲是驅使自己離開的關鍵點，「我也想嘗試新的事物，了解我工作範圍更多的事情。」於是決定先自己當起經紀人。雅涵坦言，在合作的過程中難免有摩擦，她自認個性不適合上節目通告，但也理解經紀人有宣傳考量，「我們相處以來雖然有摩擦，但都會能體諒對方的立場、替對方著想，沒有吵到彼此都不爽，都有溝通空間。」如今即使合約結束，經紀人仍然會介紹工作給她，讓她格外感激，恢復自由之身的她，接下來打算固定去上唱歌課，也會進修表演課程，甚至有機會挑戰八點檔。