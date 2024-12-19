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美國職籃（NBA）鳳凰城太陽老闆Mat Ishbia，近期宣布主場優質菜單，其中包括熱狗、洋芋片、爆米花等，都只要2塊美元（約合新台幣65元），Ishbia表示會推出「2塊美元菜單」的原因，是因為自己在球場大廳時，發現食物價格偏貴，讓不想花太多錢的家庭或球迷沒有太多選擇，他認為這樣的情況需要改變，所以才決定將球場內的食物價格降至2美元，讓更多球迷能夠在看球時也能夠填飽肚子。Ishbia在採訪中提到，過去一家四口的家庭在球場內要花費98美元（約合新台幣3100元）購買水、熱狗、爆米花，但降價後僅需花費24美元（約合新台幣782元）就能享用一樣的餐點，Ishbia也坦言，球迷和當地社區是太陽隊的基礎，球隊會繼續投資，讓太陽成為籃球界場內外最好的組織。一般的NBA球場是禁止球迷帶外食進入場內，但太陽隊的主場是開放球迷能夠外帶食物進場的球場，如今又推出遠低於市價的菜單，也吸引不少太陽球迷盛讚，「Ishbia是一位了解球迷善意實際上具有價值的老闆」「極為偉大的舉動」「讓這個男人當州長！」近期MLB明尼蘇達雙城隊將出售，傳出Ishbia有意接手，在太陽「2塊美元菜單」的貼文底下，也吸引不少雙城球迷留言，希望Ishbia能夠買下雙城隊，目前主要負責收購雙城的是Isabia兄弟檔的哥哥Justin Ishbia，弟弟Mat Ishbia在2022年買下太陽後，隨即發動交易換來Kevin Durant，令太陽搖身一變成為NBA強權之一。