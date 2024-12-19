我是廣告 請繼續往下閱讀

達拉斯獨行俠球星Luka Doncic是現代NBA最具代表性的得分手之一，他生涯場均28.7分，上賽季剛拿下得分王，得分力毋庸置疑，但金州勇士明星大前鋒Draymond Green卻認為，Doncic的隊友Kyrie Irving比Doncic更難防守。Doncic於2018年NBA選秀中以第三順位被選中進入聯盟，並在菜鳥賽季榮獲最佳新秀。從2019-20賽季開始，他連續五年入選NBA年度第一隊和全明星陣容，並在上賽季以場均33.9分榮膺生涯首座得分王。雖然Doncic並非以運動能力見長，但他憑藉身材、變速技巧以及高超的籃球智商，展現了全能的球場表現。他在生涯通算大三元次數上排名歷史第７（80次）。本賽季至今，Doncic出戰了20場比賽，場均28.9分（聯盟第5）、8.6個籃板（聯盟第22）、8.2次助攻（聯盟第8）、2.1次抄截（聯盟第2），以及三分球命中率35.5%，表現相當出色。2017年曾獲得年度最佳防守球員的Green，曾4次入選NBA最佳防守陣容第一隊和第二隊，是聯盟公認的防守專家。他在自己主持的播客節目《The Draymond Green Show》中談到了Doncic的厲害之處。「Luka的身高有203公分（官方數據為198公分），他個頭很高，能從上方觀察對手並送出精彩的傳球，這是很多人沒有注意到的。他的切入總是讓對手過度反應。加上他的身材優勢，他還能突然撤步跳投，這真的很難防。」Green對Doncic做出了如此的高評價。接著，他將Doncic與獨行俠的另一名球星Irving進行了比較。他表示：「這兩人隨時都能得分。或許聽起來很瘋狂，但我認為Luka在進攻技術上可能不如Kyrie那麼全面。」Green接著解釋自己的看法，「Luka是我看過最具技巧、最頂尖的球員之一。大家都知道Luka的投籃很棒，但他在接球後出手的能力上不如Kyrie。Kyrie在進攻端幾乎沒有缺點，他是更危險的球員。他可以從任何地方得分，這真的很瘋狂。」本賽季，Irving透過接球後投籃（Catch & Shoot）的方式累計得到88分，位居球隊第二，命中率為42.3%。相比之下，Doncic奇在這方面的得分為57分，排名球隊第5，命中率為43.5%。