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▲台灣素有「機車王國」稱號，而今年拿下銷售排行冠軍的品牌為「三陽SYM」，其次為「光陽KYMCO」。（示意圖／shutterstock）

▲三陽在今年1月推出的JET SL +拿下今年機車銷售冠軍車款，總共賣出4萬1056輛。（圖/三陽官網）

▲Gogoro今年二月推出經濟又實惠的JEGO車款，熱銷一整年，成功擠進前十大銷售機車排行第九名，表現其實也不錯。（圖／記者周淑萍攝）

▲YAMAHA的JOG 125獲得所有機車銷售排行榜第二名，成績相當不錯！（圖／品牌提供）

▲SYM JET SL+是三陽在2021年推出JET SL之後，在今年推出的升級版，擁有158c.c.的豐沛動力，號稱0至100公尺加速度僅需7.5秒，推出獲得廣大好評。（圖/三陽官網）

台灣擁有「機車王國」的封號，只要是尖峰時段路上總是有大大小小的機車，有時候車多到停車位是一位難求！那麼現在最受到台灣人喜愛的機車品牌以及車款到底分別是誰呢？根據今年1至11月掛牌數統計，雖然對比前幾年疫情之後，大量老車被汰換的趨勢有減緩，車體銷量有稍微下滑，但根據1月至11月的領牌數據來看，根據《Yahoo!》近日公布的最新機車銷售排行，其中值得一提的是，Yamaha山葉、Gogoro雖然位居第三名及第四名，不過在銷量排行，而在今年銷售冠軍的這台「SYM JET SL+」，是三陽在2021年推出JET SL之後廣受好評，許多消費者都期待能夠推出更強大動力的版本，三陽也聽見車迷心聲，，榮獲2024最強機車殊榮可以說是實至名歸。今年已經快要結束，明年各大車商一定還會有新作出現，到時誰又將脫穎而出，就讓我們拭目以待囉！