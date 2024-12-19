台灣擁有「機車王國」的封號，只要是尖峰時段路上總是有大大小小的機車，有時候車多到停車位是一位難求！那麼現在最受到台灣人喜愛的機車品牌以及車款到底分別是誰呢？根據今年1至11月掛牌數統計，2024年機車品牌最受歡迎的是三陽SYM，其中銷售冠軍的車輛「Jet SL+ 158」即便一台要價10萬元，仍然是買氣嚇嚇叫！
雖然對比前幾年疫情之後，大量老車被汰換的趨勢有減緩，車體銷量有稍微下滑，但根據1月至11月的領牌數據來看，今年白牌摩托車的市場競爭依舊火熱，最新王者由「三陽SYM」奪下，而第二名則為「光陽KYMCO」，第三名及第四名分別為為「Yamaha山葉」、「Gogoro睿能」。
2024年最強機車出爐了！Gogoro、山葉也有不錯表現
根據《Yahoo!》近日公布的最新機車銷售排行，今年1至11月領牌冠軍由「SYM JET SL+ 158」拿下，銷售量高達4萬1056輛；第二名則是「Yamaha Jog 125」，銷量3萬3887輛；第三名仍然是SYM的國民神車「全新迪爵125」，銷量有3萬1876輛。
至於第四名至第十名依序排名為「SYM 迪爵125（3萬648輛）」、「SYM WOO 115（2萬6148輛）」、「光陽大地名流125（2萬3706輛）」、「光陽新豪邁125（2萬392輛）」、「SYM MMBCU（1萬8671輛）」、「Gogoro JEGO（1萬7523輛）」、「光陽 NICE LED 115（1萬7233輛）」。
其中值得一提的是，Yamaha山葉、Gogoro雖然位居第三名及第四名，不過在銷量排行，山葉的Jog 125表現突出，該款車甚至在今年暑假時相當熱門，8月單月賣出5000台的好成績，而Gogoro在今年初推出經濟又實惠的JEGO可以說是暢銷一整年，也繳出不錯的成績，許久未見有車款擠進前十名，這次也摘下第九名的成績！
獲得2024最強機車殊榮！SYM JET SL+特色、價位一次看
而在今年銷售冠軍的這台「SYM JET SL+」，是三陽在2021年推出JET SL之後廣受好評，許多消費者都期待能夠推出更強大動力的版本，三陽也聽見車迷心聲，在今年1月讓JET車系再進化，推出動力升級的JET SL+，承襲了先前JET車系的優異操控體質又擁有158c.c.的豐沛動力，號稱0至100公尺加速度僅需7.5秒，推出之後好評不間斷。
JET SL+的外觀上也特別作出改動，全新的空力車頭造型，以及獨特的新款尾燈，整台車展示了JET系列車款的霸氣以及王者風範，榮獲2024最強機車殊榮可以說是實至名歸。在售價部分，JET SL+一台售價要10萬5800元，即便價格並不像其他車款親民，但高檔配備以及整體車型外觀、動力等，還是讓資深車迷願意砸錢入坑！今年已經快要結束，明年各大車商一定還會有新作出現，到時誰又將脫穎而出，就讓我們拭目以待囉！
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024年最強機車出爐了！Gogoro、山葉也有不錯表現
根據《Yahoo!》近日公布的最新機車銷售排行，今年1至11月領牌冠軍由「SYM JET SL+ 158」拿下，銷售量高達4萬1056輛；第二名則是「Yamaha Jog 125」，銷量3萬3887輛；第三名仍然是SYM的國民神車「全新迪爵125」，銷量有3萬1876輛。
至於第四名至第十名依序排名為「SYM 迪爵125（3萬648輛）」、「SYM WOO 115（2萬6148輛）」、「光陽大地名流125（2萬3706輛）」、「光陽新豪邁125（2萬392輛）」、「SYM MMBCU（1萬8671輛）」、「Gogoro JEGO（1萬7523輛）」、「光陽 NICE LED 115（1萬7233輛）」。
其中值得一提的是，Yamaha山葉、Gogoro雖然位居第三名及第四名，不過在銷量排行，山葉的Jog 125表現突出，該款車甚至在今年暑假時相當熱門，8月單月賣出5000台的好成績，而Gogoro在今年初推出經濟又實惠的JEGO可以說是暢銷一整年，也繳出不錯的成績，許久未見有車款擠進前十名，這次也摘下第九名的成績！
獲得2024最強機車殊榮！SYM JET SL+特色、價位一次看
而在今年銷售冠軍的這台「SYM JET SL+」，是三陽在2021年推出JET SL之後廣受好評，許多消費者都期待能夠推出更強大動力的版本，三陽也聽見車迷心聲，在今年1月讓JET車系再進化，推出動力升級的JET SL+，承襲了先前JET車系的優異操控體質又擁有158c.c.的豐沛動力，號稱0至100公尺加速度僅需7.5秒，推出之後好評不間斷。
JET SL+的外觀上也特別作出改動，全新的空力車頭造型，以及獨特的新款尾燈，整台車展示了JET系列車款的霸氣以及王者風範，榮獲2024最強機車殊榮可以說是實至名歸。在售價部分，JET SL+一台售價要10萬5800元，即便價格並不像其他車款親民，但高檔配備以及整體車型外觀、動力等，還是讓資深車迷願意砸錢入坑！今年已經快要結束，明年各大車商一定還會有新作出現，到時誰又將脫穎而出，就讓我們拭目以待囉！