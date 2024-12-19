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▲公鹿靠著「字母哥」Giannis Antetokounmpo豪取26分、19籃板、10助攻、Damian Lillard攻下23分、4籃板、4助攻表現，與優異的團隊防守，終場就以97:81勇奪冠軍，其中拿下大三元的「字母哥」則是收下冠軍戰MVP。（圖／取自X平台）

▲公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo和 Damian Lillard組成最佳拍檔。（圖／美聯社／達志影像）

NBA盃冠軍戰公鹿97：81力克雷霆，「字母哥」Giannis Antetokounmpo狂砍26分、19籃板、10助攻展現絕對統治力，為自己證名，為公鹿提升奪冠實力，更為公鹿教練Doc Rivers掙回面子裡子。一周前我在個人粉專做出評論：NBA最好球員：小丑Nikola JokicNBA最有統治力球員：字母哥Giannis AntetokounmpoNBA最有價值球員：Shai Gilgeous-Alexander(SGA)我的理由和著力點在於：Nikola Jokic全能到無可挑剔，賽季大三元表現，金塊就靠他一個人支撐，穩定到無法擊敗，他是NBA當今最好球員。但論比賽統治力，字母哥更難防守和對位，他比Nikola Jokic更快更無所不在，他能單打帶球突破，從低位到三分線外都能自己持球，創造各種錯位和空間，成絕對優勢。字母哥更特別在於他三分很爛、罰球也差，但他卻能克服這兩個球技大罩門，依舊打出無懈可擊比賽統治力和影響力。至於SGA，雷霆建立在SGA關鍵球和帶隊基礎，雷霆目前西區戰績第一，NBA盃冠軍戰輸公鹿之前，NBA官網戰力排名第一，力克排名第二騎士和第三塞爾提克，SGA場均30分，雷霆連續兩季都能打出西區第一、聯盟前二戰績，SGA就是那個最有價值球員。字母哥帶領公鹿拿下雷霆，個人表現無懈可擊，對戰比下SGA，整場比賽都看得見字母哥影響比賽和帶隊球隊攻防能力，雷霆投籃命中率3成37，三分命中率1成56，下半場只得31分，雷霆打出今年開季以來最糟糕一戰。只要字母哥健康，公鹿就是一支爭冠級別球隊，東區雙雄騎士、塞爾提克，西區兩霸雷霆、灰熊都很難撼動字母哥當家公鹿。NBA奪冠，對Doc Rivers執教成就和能力也將帶來極大「逆襲」。公鹿今年開季2勝8敗，幾乎把自己僅剩執教名聲和招牌砸在地上，幸好「老河」Doc Rivers是老江湖，他也有字母哥這種歷史級別統治級球星協助，過去15場比賽公鹿打出12勝3敗戰績，NBA盃冠軍賽讓老河一戰翻身，徹底扭轉形象。老河執教字母哥就像波波維奇執教Tim Duncan，一如Phil Jackson執教Michael Jordan，像Steve Kerr擁有Stephen Curry，如Tyronn Lue在騎士執教LeBron James，那不只是運氣和際遇，這肯定要幾輩子修來的造化。現在沒有人敢再取笑老河，他正在帶領公鹿完成逆襲。字母哥無疑是老河最大救星，靠著字母哥努力不懈和絕不放棄信念，公鹿正在往東區冠軍路上前進。不過老河確實在防守和用人做出重要調整和改變。善用AJ Green和Andre Jackson Jr.這兩名角色球員，過去15場比賽這兩名替補上場時間增加一倍，二調整Gary Trent Jr.使用方式和定位，拉下先發改任替補，三要求防守完全授權給字母哥跟隊友溝通+帶領，字母哥凡事以身作則，攻防都衝第一個，打死不退，公鹿團隊合作和能量過去一個月完美拉升。擁有字母哥是幸運的，執教字母哥應該是老河教練生涯最快樂的事。