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▲徐懷鈺首張同名專輯《徐懷鈺》全亞洲銷售破百萬張，奠定她「平民天后」的地位。（圖／apple music）

▲徐懷鈺模仿剛出道的打歌造型，容貌、體態奇蹟凍齡，看不出來已經年屆不惑，說是20幾歲少女也不為過。（圖／徐懷鈺臉書）

「平民天后」徐懷鈺（Yuki）唱紅〈妙妙妙〉、〈怪獸〉、〈我是女生〉、〈愛像一場重感冒〉等多首代表作，90年代紅遍大街小巷，近年復出樂壇，27日將發行睽違17年的新專輯《光致・蛻變》。徐懷鈺日前重現26年前第一張專輯的宣傳照POSE，外貌幾乎零變化，網友驚呼：「完全沒變...太厲害了」、「超強凍齡！」徐懷鈺發文宣傳明年1月18日的新歌音樂分享會，附上一張復刻1998年3月發行的首張同名專輯《徐懷鈺》打歌造型POSE，只見奔50歲的她將右手擺在右臉頰，眼神迷濛看著鏡頭，如水煮蛋表面的膚況，與海報裡當年20歲、臉上滿滿膠原蛋白的她幾乎無異，僅退去稚嫩感，多了些成熟韻味。「那天同事說可以來拍一個復刻照片，於是...」徐懷鈺寫道。被歲月遺忘的對比照驚豔大批名人、網友，認為現在的徐懷鈺只是髮型、化妝方式改變，外表則和26年前幾乎看不出一絲變化，遑論有任何老化跡象。貼文一發布，台語歌后蔡秋鳳直呼太漂亮，網紅潔哥說：「完全沒有變！」網友大讚：「怎會不老」、「一樣少女模樣」、「我高三看妳就這樣了！現在我都已經三高了！妳還是一樣沒有改變」、「怎麼會妝容變了，臉沒變」、「有差別嗎？有，更美了」、「越活越年輕」、「我的青春」、「不能說像，只能說一模一樣！」