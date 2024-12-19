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國民黨立法院黨團擬於20日通過《選罷法》、《憲法訴訟法》、《財劃法》，公民團體昨號召6000位民眾在國民黨中央外集結抗議。對於國民黨諷刺抗議的青鳥，民進黨秘書長林右昌今（19）日受訪時表示，國民黨對公民社會的聲音與力量始終視而不見，這樣的態度令人感到悲哀，還以戲謔的方式面對民眾的聲音，顯得極不尊重；林呼籲，所有理性的公民都應該站出來，而民進黨作為守護台灣民主的政黨，也必須明確表態並與公民團體共同守護國會、捍衛民主。林右昌上午接受《POP撞新聞》專訪時表示，國民黨星期一在委員會把門關起來一黨修法，包含列席官員、媒體、綠白委員都被阻擋，不讓代表其他民意的立委進場開會，已經踩到民主紅線，台灣民主政治發展以來從未碰過，若能被容許，立法院可以關門了。林右昌強調，此事已經超越黨派，需要大家重視，而國民黨主席朱立倫、國民黨團總召傅崐萁也要為這件離譜的事負最大責任。對於民進黨是否會採取相關動作，林右昌回應，這樣的行徑非常離譜，國民黨看起來把鍋砸了也在所不惜，「傅崐萁只要一去中國回來全亂了，過去國民黨一黨獨大時也不會這樣幹」。對於國民黨認為青鳥是民進黨側翼，林右昌表示，他覺得滿遺憾、悲哀，仍看不到台灣社會的不滿、怒氣，國民黨團總召傅崐萁日前才罵黑熊學院跟青鳥是畜生，沒有誰有權力罵人畜生，更何況是位高權重的國民黨團總召，眼中沒有人民也沒有公民。林右昌提到，國民黨的SOP很簡單，把所有社會力量都視為民進黨附庸，但民進黨沒那麼厲害也沒那麼偉大，國民黨應想想人民為何會站出來，政黨當然有各自立場，但政黨立基於社會基礎上，必須懂得反省，不要忽視人民的力量，國民黨用此輕蔑態度面對群眾，是國民黨的事情，但蠻悲哀。此外，林右昌也呼籲全體公民，無論支持哪個政黨，都應以行動守護台灣的民主，他希望所有理性選民能以清晰的價值判斷，對抗威脅民主的行為，共同為台灣的未來努力。