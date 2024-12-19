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民眾黨主席柯文哲涉案收押禁見，有消息傳出，柯文哲的委任律師16日向台北地方法院聲請解除柯文哲的「禁止通信令」，媒體進一步揭露，柯文哲聲請解除禁見的原因，是因為他希望辭去黨主席一職，盼以合法方式送出訊息。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，柯文哲辭黨主席這個事情，應該是一個政治動作，與法律無關。吳子嘉18日在節目《關鍵時刻》指出，一般人會推論，柯文哲辭黨主席會任人宰割，不過柯文哲辭黨主席這件事應該是一個政治的動作，跟法律無關。至於解除通信禁令則是法律的動作，吳子嘉說，就法律考量來說，應該還不能同意柯文哲解除通信禁令，因為現在同案被告柯文哲的秘書「橘子」許芷瑜仍在逃，還是有串供之虞，因此羈押與通信禁令其實是同一件事情。至於柯文哲急著解除通信禁令，是想把自己辭黨主席的牌給丟出來？吳子嘉認為，柯文哲其實是要創造一個理由，若真的只是為了要辭黨主席而聲請解除通信禁令，其實可以寫一個單獨的申請函給檢察官或法官，請檢察官同意他傳遞這一份辭職書就好了。