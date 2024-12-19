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▲蔡依林從來沒吃過大亨堡，首次自己動手製作。（圖／蔡依林 Jolin Tsai YouTube）

▲蔡依林表示，自己搭飛機都在睡覺，所以覺得搭頭等艙應該會很浪費。（圖／蔡依林 Jolin Tsai YouTube）

▲蔡依林曬出自己在錄音室下腰的照片，粉絲狂讚「狀態真好」。（圖／蔡依林IG）

天后蔡依林日前透露，明年春天就會推出久違的新專輯，笑說要粉絲把錢存好。而她近來釋出，自己跑到美國洛杉磯錄音的影片，透露「有孩子要出來見面的那種興奮」，這張專輯做了很多她以前沒做過的嘗試，而且越做越深入，這部分讓她很緊張。除了工作部分，這段Vlog影片還看到很多蔡依林私下的模樣，她笑曝自己從來沒坐過頭等艙，因為覺得很浪費，「我都在睡覺！」另外這次出發前，她也第一次吃了大亨堡。從影片中看到，蔡依林搭飛機前準備用餐，興奮地拿了不少餐點，還透露自己從來沒有吃過大亨堡，才知道原來大亨堡要自己製作，笑稱「（我）變成攤販老闆」，擠完番茄醬後，她也不忘對著鏡頭展示。接著蔡依林又自爆，這次出國是她第一次坐頭等艙，讓一旁的人都驚呼：「你是國際巨星耶！」她笑說之前頂多都是坐商務艙，「我坐上去應該很浪費，因為我都在睡覺。」蔡依林到了洛杉磯除了吃吃喝喝，也沒有忘記最重要的任務，可以看到她上了聲樂老師的課，還到錄音室工作的模樣。她表示，一開始對於這張專輯有點緊張，「緊張的部分是，還沒有到一個自己可以很確定說，這個就是我要的時候『焦慮感』」，但她也終於度過黑暗期，最後順利錄完專輯。日前蔡依林終於宣布，新專輯即將在2025年春天和大家見面，演唱會的內容和新專輯一起交出去了，屆時會一起規畫，等到新專輯出爐就會宣布，「所以請大家把錢存好！」另外，也傳出蔡依林明年底將站上大巨蛋，對此蔡依林經紀人表示，「時程還在規畫中，有確定會再跟大家報告。」