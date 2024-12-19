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國民黨力拼要將《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》、《公職人員選舉罷免法》在本會期完成三讀，17日晚上在議場門口搭帳棚，準備在20日院會時搶佔先機。經濟民主連合召集人賴中強號召綠營群眾，18日晚上也到到國民黨中央外舉行「冬季青鳥在台北」活動，撻伐帶頭修法的藍委許宇甄、徐巧芯等人。國民黨則反酸，賴中強從「青鳥變成老鳥」，並祝福他能當上法務部長。賴中強是台大法律系畢業，曾任台大學生會長，是海基會副董事長羅文嘉、民進黨立委范雲的學弟，也是民眾黨立委黃國昌的學長。賴中強也參與過野百合學運，前總統馬英九執政後，他也參與過不少社運，發起「反黑箱服貿民主陣線」並擔任召集人，是太陽花學運的幹部之一。賴中強號召群眾，18日晚上起一連三天在國民黨中央外抗議，國民黨也有備而來，剪輯影片在現場播放，酸賴中強「從青鳥變成老鳥，一路努力不懈、無役不與」，還有賴中強對於民進黨的重要性，「他是冬天的暖爐，他是黨夏天的冰棒」、「他是電、他是光、他是唯一的神話」，最後並說，「狂賀賴中強獲得法務部長候選人資格」。