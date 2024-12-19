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▲工典甜點的紙盒包裝廠商前（17日）在社群網站Threads上發文，表示工典甜點積欠貨款。（圖／翻攝Threads）

在IG上擁有超過17萬粉絲的台中知名甜點商家「工典甜點」，近日被合作包裝廠商踢爆拖欠款項，包括10月、11月的包裝費用等至今仍未結清，金額超過15萬元。並有許多消費者抱怨預訂的蛋糕突然被告知「做不出來」，當要求退款時，店家竟人間蒸發，外界皆質疑「惡意倒閉」。針對各項指控，工典甜點目前未有任何人出面回應。根據《ET Today 東森新媒體》報導，今（19）上午最新消息傳出，工典甜點老闆夫妻檔許姓男子、李姓女子在桃園已經身亡，不過事件細節尚在確認中。工典甜點的紙盒包裝廠商前（17日）在社群網站Threads上發文，表示為了保障客戶能有穩定收益，才先把已製作好的紙盒包裝交出去，但工典甜點卻利用信任拖欠款項，前（17）日就聯絡不上人，「後來才知道16號（12月16日）就已經沒有開門營業了！現在才發現是自己受騙，給的信任蕩然無存，一而再再而三的拖延、欺騙。」而從對話中可見，工典甜點從8月起就未結清紙盒包裝款項，金額高達32萬元，雖然後續有結清部分款項，但仍不斷拖延，最後又變成不接電話、不回應。與此同時也有消費者發文指控，之前預訂的蛋糕卻在前一天才被告知「做不出來」，店家甚至宣稱要延到明年2~4月才能出貨，在網路上引發許多消費者PO文砲轟，後續想向店家要求退款時，客服人員直接人間蒸發。