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▲玉山今天凌晨出現零下4.1度的低溫，並且出現霧淞和雨淞現象，整片銀白世界超級美。（圖/中央氣象署提供）

▲玉山氣象站今（19）日早上測得低溫零下4.1度，出現霧淞和雨淞現象，整片銀白世界絕景超美！（圖/中央氣象署提供）

▲霧淞和雨淞附著在樹葉、樹枝上超漂亮，隨著冬季來臨，一波追雪潮又將來臨。（圖/中央氣象署提供）

▲玉山日前已經降下初雪，今天凌晨出現零下4.1度的低溫，並且出現霧淞和雨淞現象，整片銀白世界超級美。（圖/中央氣象署提供）

▲冬天來臨想要上山追雪的民眾，前往山區一定要留意山林國家公園規範以及注意安全。（圖/中央氣象署提供）

今（19）日大陸冷氣團來襲，玉山今天凌晨出現零下4.1度的低溫，並且出現霧淞和雨淞現象，整片銀白世界超級美，中央氣象署今天表示，，玉山整片被披上一層白冰，宛如仙境般的畫面超美！中央氣象署表示，若低溫與水氣互相配合，今天中部3000公尺以上及北部、東北部2000公尺左右或以上高山有出現結冰、霧淞或零星降雪的機率。顯然在冬季來臨時，將又會開始有一波追雪潮。而今天這波冷氣團過後，緊接著下波冷氣團也將要在週六來襲，冬季的氣氛濃厚，玉山國家公園也表示，受到天候影響，玉山園區日前已降下初雪，且氣溫持續維持在攝氏0度以下低溫，