今（19）日大陸冷氣團來襲，玉山今天凌晨出現零下4.1度的低溫，並且出現霧淞和雨淞現象，整片銀白世界超級美，中央氣象署稍早表示，白天天氣好轉，短暫雲開，結果玉山主峰露出襯托銀白世界，從玉山北峰的氣象站眺望主峰，景色實在絕美！
中央氣象署今天表示，今天深夜大陸冷氣團影響，玉山早上7時出現零下4.1度的低溫，出現霧淞和雨淞現象，玉山整片被披上一層白冰，宛如仙境般的畫面超美！而在上午10時左右，天氣好轉，玉山短暫雲開，氣溫回升至零下0.1度，結果主峰露出搭配銀白世界的美麗，景色讓人看了都難忘。
中央氣象署表示，若低溫與水氣互相配合，今天中部3000公尺以上及北部、東北部2000公尺左右或以上高山有出現結冰、霧淞或零星降雪的機率。顯然在冬季來臨時，將又會開始有一波追雪潮。
冬季真的來臨！上山追雪要特別留意規定、小心安全
而今天這波冷氣團過後，緊接著下波冷氣團也將要在週六來襲，冬季的氣氛濃厚，許多人都會在冬天上山追雪，要前往各地追雪前，一定要留意山林國家公園的相關規定，並且將車子加裝雪鏈，注意保暖以及自身安全！
玉山國家公園也表示，受到天候影響，玉山園區日前已降下初雪，且氣溫持續維持在攝氏0度以下低溫，中央氣象署持續仍有降雪預報，海拔3000公尺以上高山地區部分路段已不適合從事一般性登山活動，故自今天起至明年3月31日期間，實施雪季服務管理措施。
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中央氣象署表示，若低溫與水氣互相配合，今天中部3000公尺以上及北部、東北部2000公尺左右或以上高山有出現結冰、霧淞或零星降雪的機率。顯然在冬季來臨時，將又會開始有一波追雪潮。
冬季真的來臨！上山追雪要特別留意規定、小心安全
而今天這波冷氣團過後，緊接著下波冷氣團也將要在週六來襲，冬季的氣氛濃厚，許多人都會在冬天上山追雪，要前往各地追雪前，一定要留意山林國家公園的相關規定，並且將車子加裝雪鏈，注意保暖以及自身安全！
玉山國家公園也表示，受到天候影響，玉山園區日前已降下初雪，且氣溫持續維持在攝氏0度以下低溫，中央氣象署持續仍有降雪預報，海拔3000公尺以上高山地區部分路段已不適合從事一般性登山活動，故自今天起至明年3月31日期間，實施雪季服務管理措施。