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美國聯準會（Fed）「放鷹」，美股四大指數18日全面收黑，亞股今（19）日齊跳水，台股失守2萬3，早盤跌近400點，日經指數一度挫逾700點，韓股也跌2%以上。美國聯準會在美東時間18日決議降息1碼，連續第三次調降利率，將聯邦資金利率目標區間下調至4.25%至4.50%，雖符合外界預期，但美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）釋出「鷹派訊息」，暗示將放緩甚至暫停降息步伐，明年可能只會降息2碼，低於先前4碼的預期，掀起股債市場激烈動盪。美股四大指數18日全面收黑，其中，道瓊暴跌超過千點，是自1974年以來，首次連續10個交易日下滑；代表科技股的那斯達克指數挫逾3.5％，費半也大跌3.85％，標普500指數下跌178點，跌幅近3%。受到美股影響，亞洲股市今日齊跳水，韓股開盤暴跌超過2.4%，隨後跌幅收斂至1.6%左右；日經指數今早一度下殺逾700點，同樣於盤中跌幅收斂，下跌約400點；台北股市早盤下跌接近400點，跌破2萬3000點關卡，最低來到22777點，盤中跌幅約在1.5至2%之間。台積電ADR昨（18）日跌破2百美元，跌幅2.54%，牽動台積電今早股價狂殺25元，最低來到1060元位置，跌幅1.8%，市值失守28兆元，滑落至27.62兆元；整體半導體類股也下跌近2%。